SENASA actualizó el PROCEM y redefinió el control de la Mosca de la Fruta en todo el país

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó de manera integral el histórico Programa Nacional de Control y Erradicación de Moscas de los Frutos (PROCEM) mediante la Resolución 137/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La medida moderniza el marco normativo que rige desde hace más de 30 años y adapta las estrategias de vigilancia y manejo fitosanitario a los desafíos actuales de la fruticultura argentina.
El programa ahora se denominará formalmente Programa Nacional de Moscas de la Fruta, aunque mantiene la sigla PROCEM para conservar su reconocimiento nacional e internacional. Su aplicación será en todo el territorio argentino y entrará en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación.
¿Qué cambia con la actualización?
Entre los principales cambios se destacan la creación de nuevas categorías fitosanitarias, como los Lugares de Producción Libre (LPL) y Sitios de Producción Libre (SPL), que permitirán reconocer oficialmente a establecimientos o zonas delimitadas como libres de la plaga, mejorando las condiciones de competitividad y acceso a mercados.
El nuevo marco normativo también unifica y deroga más de veinte resoluciones anteriores, actualiza definiciones y fortalece el enfoque de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en áreas amplias, con estrategias combinadas de control mecánico, químico, biológico y trampeo masivo, alineadas con las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la FAO.
La actualización amplía, además, el alcance del programa: abarca la vigilancia y el control de las especies Ceratitis capitata (Mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana), e incorpora la Drosophila suzukii (Mosca de alas manchadas), debido a su creciente impacto en la producción de frutas finas.
Por otro lado, se establecen condiciones más estrictas para el ingreso de frutas hospedantes a áreas protegidas, reforzando los controles de trazabilidad y transporte, y se crea un Comité Técnico Nacional en Moscas de la Fruta, con participación público-privada, para armonizar criterios técnicos y asesorar ante emergencias fitosanitarias.
En la región del Litoral, el PROCEM actualizado redefine las áreas de supresión en Entre Ríos, particularmente en los departamentos Federación y Concordia, donde la presencia de la plaga requiere medidas coordinadas de manejo y control.
Con esta actualización, el SENASA busca fortalecer la sanidad frutihortícola nacional, reducir los riesgos cuarentenarios y facilitar el acceso de la producción argentina a los mercados internacionales.