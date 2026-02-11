Plagas

SENASA actualizó el PROCEM y redefinió el control de la Mosca de la Fruta en todo el país

Con más de tres décadas de vigencia, el Programa Nacional de Control y Erradicación de Moscas de los Frutos (PROCEM) fue actualizado por el SENASA mediante la Resolución 137/2026. La medida moderniza el esquema fitosanitario, unifica más de veinte normas previas y crea nuevas categorías para certificar establecimientos y áreas libres de la plaga.