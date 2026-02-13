Histórico para la ganadería argentina: en el remate de Rosgan se pagó cuatro dólares el ternero
El evento, concretado este miércoles en el Recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, no solo marcó el inicio de la zafra, sino que estableció valores inéditos en la historia de la ganadería argentina
2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos.
Este miércoles, en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, se llevó a cabo el segundo remate de Rosgan del 2026. El evento reunió a las diez firmas consignatarias que lo integran mercado y puso a la venta un aproximado de 11.000 cabezas.
Este 2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos.
2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos.
Argentina se encuentra en una posición estratégica gracias a acuerdos internacionales positivos, como la Cuota China y el acuerdo con EE. UU.
Pese a la demora del acuerdo Unión Europea-Mercosur por cuestiones judiciales, el destino europeo sigue firme ante la caída de sus stocks internos y las severas regulaciones que limitan su producción local.
El desafío de la cadena de valor
Las buenas noticias del mercado global, sumadas a una demanda interna sostenida, chocan con una faena que se reduce y un stock nacional al que le cuesta superar los 51 millones de cabezas.
Si bien los cuatro dólares son una excelente noticia para el productor, representan una complicada novedad para los frigoríficos exportadores, que enfrentan dificultades para conseguir hacienda y cubrir sus costos fijos operativos.
2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos.
Asimismo, la demanda doméstica debe asimilar valores que se fortalecen en Cañuelas pero que encuentran resistencia al momento de sincerarse en los mostradores.
Próximos remates
La actividad de Rosgan continúa con dos eventos destacados. Viernes 13 de febrero: Remate en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de la consignataria Colombo y Colombo (6.700 cabezas).
Viernes 20 de febrero: Remate en Curuzú Cuatiá, Corrientes, con la firma Gananor Pujol en el marco de la Exposición del Ternero Correntino.