En Córdoba

Calidad de leche y bienestar animal: Aprocal prepara su gran jornada en San Francisco

Con disertantes de trayectoria internacional y la entrega del Premio Aprocal a la Calidad de Leche y Bienestar Animal, la Asociación Pro Calidad de Leche realizará la segunda edición de su jornada técnica en el marco de TodoLáctea 2026. El encuentro se desarrollará el 13 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco y reunirá a productores, asesores y referentes del sector.