Calidad de leche y bienestar animal: Aprocal prepara su gran jornada en San Francisco

Con disertantes de trayectoria internacional y la entrega del Premio Aprocal a la Calidad de Leche y Bienestar Animal, la Asociación Pro Calidad de Leche realizará la segunda edición de su jornada técnica en el marco de TodoLáctea 2026. El encuentro se desarrollará el 13 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco y reunirá a productores, asesores y referentes del sector.
La lechería pone el foco en la excelencia: Aprocal realiza su segunda jornada en TodoLáctea
La Asociación Pro Calidad de Leche y sus Derivados (Aprocal) realizará la segunda edición de su jornada técnica en el marco de TodoLáctea 2026, uno de los eventos más relevantes del sector lechero argentino. La actividad tendrá lugar el miércoles 13 de mayo desde las 14.30 horas en el auditorio principal de la Sociedad Rural de San Francisco.
Bajo el título “Decisiones que impactan en la producción lechera: salud, calidad y eficiencia”, el encuentro combinará actualización técnica con el reconocimiento a establecimientos que se destacan por sus estándares productivos y sanitarios.
Capacitación con enfoque integral en salud y rentabilidad
La jornada contará con especialistas de reconocida trayectoria que abordarán aspectos clave para la competitividad del tambo moderno.
Entre las disertaciones previstas se destacan: “Proteína y grasa en leche: ajustes finos que pagan”, a cargo del médico veterinario Mauro Gorgerino, donde se analizarán variables nutricionales y de manejo que impactan directamente en los sólidos y en el resultado económico.
“Conexiones vitales: bienestar animal, sostenibilidad y la filosofía de una sola salud”, conferencia brindada por Enrique Bombal, gerente de Desarrollo de Mercado Latam para DeLaval, que pondrá el foco en la integración entre productividad, ambiente y bienestar.
“Salud de vacas de alta producción lechera: claves para maximizar la rentabilidad”, exposición de Matías Stangaferro (PhD en Ciencia Animal, Cornell University), quien desarrollará estrategias sanitarias para rodeos de alta performance.
El eje transversal del programa apunta a fortalecer la toma de decisiones en sistemas lecheros cada vez más exigentes en eficiencia, calidad e inocuidad.
Premio Aprocal: reconocimiento a la excelencia en calidad de leche
La jornada será la antesala de la entrega del Premio Aprocal a la Calidad de Leche y Bienestar Animal, una iniciativa de alcance nacional que evalúa la calidad higiénico-sanitaria en la producción primaria.
El certamen distingue a tambos en dos categorías: Más de 5.000 litros diarios y Hasta 5.000 litros diarios
El objetivo es reconocer a los establecimientos que, mediante buenas prácticas y procesos adecuados, logren los mejores indicadores de calidad, al tiempo que se genera una base de datos estadística que permite analizar la realidad productiva del país.
Requisitos y proceso de selección
La inscripción estará abierta durante febrero de 2026 y los establecimientos deberán presentar información respaldada por la industria láctea receptora.
Entre los principales criterios se incluyen: Producción diaria remitida.
Doce meses consecutivos de mediciones (2025) sobre: Recuento de células somáticas. Recuento bacteriano total. Ausencia de inhibidores. Control de crioscopia. Temperatura de arribo. Certificados sanitarios actualizados de brucelosis y tuberculosis.
Para acceder a la instancia final, al menos el 90% de las mediciones deberán presentar menos de 400.000 células somáticas/ml y menos de 100.000 UFC/ml, además de ausencia total de inhibidores.
De todos los inscriptos, se seleccionarán seis finalistas (tres por categoría), quienes serán auditados en abril para evaluar la implementación de buenas prácticas. Un jurado especializado definirá a los ganadores, cuya premiación se realizará en TodoLáctea 2026.
Los datos suministrados serán confidenciales y utilizados exclusivamente con fines estadísticos y de evaluación técnica.
La inscripción se realiza mediante formulario online y consultas al correo[email protected]