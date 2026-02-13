Perspectiva agroclimática: precipitaciones concentradas y temperaturas extremas

El inicio de la semana estará marcado por el paso de un frente de tormenta que ya ingresó en días previos.
Durante la semana del 12 al 18 de febrero de 2026, el área agrícola argentina vivirá un panorama climático de contrastes: mientras que el noroeste y el centro del país recibirán precipitaciones significativas, la mayor parte de las regiones permanecerá con lluvias insuficientes. A esto se suman marcadas oscilaciones térmicas, con temperaturas que alternarán entre registros por debajo de lo normal y picos superiores a los 40°C en amplias zonas.
Las lluvias se concentrarán en una diagonal que abarca el centro del NOA, el norte de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y gran parte del Uruguay, con focos de tormentas localmente intensas.
Sin embargo, grandes extensiones del este del NOA, Paraguay, la Región del Chaco, el norte de la Región Pampeana y la Mesopotamia recibirán aportes escasos o nulos.
El sur del área agrícola presentará lluvias moderadas a escasas, lo que mantiene la preocupación por la humedad en los suelos para los cultivos.
Con la llegada del frente, se instalará una masa de vientos del sur que provocará una disminución de las temperaturas mínimas en gran parte del país.
En Paraguay, el este del NOA, el Chaco, el norte de la Región Pampeana, la Mesopotamia y el noroeste del Uruguay se registrarán mínimas superiores a 20°C, con focos que superarán los 25°C.
El centro del NOA, el este de Cuyo, el centro y sur de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y gran parte del Uruguay experimentarán mínimas entre 15 y 20°C.
Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo podrían registrar temperaturas inferiores a 15°C, con riesgo de heladas localizadas y generales.
Tras el paso del frente, los vientos del trópico volverán rápidamente, elevando las temperaturas máximas sobre la mayor parte del área agrícola, excepto la franja costera atlántica que recibirá influencia de vientos marinos.
El este del NOA, Chaco, norte de la Región Pampeana, Mesopotamia y gran parte del Uruguay registrarán máximas superiores a 35°C, con focos que podrían superar los 40°C.
El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y el sur del Uruguay verán máximas entre 30 y 35°C.
Solo las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, Cuyo y el este de Buenos Aires permanecerán por debajo de los 30°C, con algunos focos de registros aún menores.