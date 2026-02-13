Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Perspectiva agroclimática: precipitaciones concentradas y temperaturas extremas

Durante la semana del 12 al 18 de febrero de 2026, el área agrícola argentina vivirá un panorama climático de contrastes: mientras que el noroeste y el centro del país recibirán precipitaciones significativas, la mayor parte de las regiones permanecerá con lluvias insuficientes. A esto se suman marcadas oscilaciones térmicas, con temperaturas que alternarán entre registros por debajo de lo normal y picos superiores a los 40°C en amplias zonas.