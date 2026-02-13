Producción, exportaciones y biotecnología: el año histórico del agro argentino
Con volúmenes récord en granos, legumbres y carnes, un fuerte desempeño exportador y avances significativos en biotecnología, la agroindustria argentina cerró 2025 con resultados históricos. El desempeño respondió a condiciones climáticas favorables, incorporación tecnológica y un esquema de políticas orientadas a mejorar la competitividad del sector.
Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial
El sector agropecuario argentino finalizó 2025 con cifras inéditas de producción y exportación, reafirmando el rol estratégico del país en el mercado agroindustrial internacional. El ciclo estuvo marcado por cosechas récord, expansión en la actividad ganadera y lechera, y un número sin precedentes de aprobaciones biotecnológicas.
El desempeño respondió a una combinación de factores: condiciones climáticas favorables, mejoras en eficiencia productiva, incorporación de tecnología y medidas oficiales orientadas a facilitar la inversión y la inserción internacional.
Entre ellas se destacan la simplificación regulatoria, reducción de aranceles e impuestos, ampliación del acceso al crédito y apertura de nuevos mercados.
Cosechas récord en granos y legumbres
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, los principales cultivos registraron máximos históricos:
Trigo
La campaña 2025/26 alcanzó 27,8 millones de toneladas, un 26% por encima del récord anterior (2021/22). El rendimiento promedio nacional fue de 41,3 quintales por hectárea, superando en 18% el máximo histórico de 2010/11.
Cebada
Totalizó 5,6 millones de toneladas, con un rinde promedio de 46,9 qq/ha, el más elevado registrado para el cultivo.
La campaña 2024/25 alcanzó 5 millones de toneladas, un incremento interanual del 28,2%.
Soja
Con 49,9 millones de toneladas, marcó la mejor producción de los últimos seis años.
Legumbres
Registraron un crecimiento interanual del 57%, alcanzando 1.292.600 toneladas, cifra 29% superior al promedio de las últimas cinco campañas.
Ganadería y lechería: expansión en volumen y valor
El complejo pecuario mostró un desempeño sólido tanto en producción como en exportaciones.
Carne bovina
Las exportaciones crecieron 24% en valor, superando los 3.500 millones de dólares. En 2024 se habían superado las 900 mil toneladas equivalente res con hueso, acercándose al récord histórico de 1924.
Lana
Las exportaciones alcanzaron 31.088 toneladas base sucia durante la zafra 2024/25, un 31,9% más que en la campaña anterior. En valor, el incremento fue del 23,22%, totalizando 114,168 millones de dólares.
Leche
La producción alcanzó 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la última década y el segundo mejor registro histórico, con un crecimiento interanual del 9,7%. Las exportaciones sumaron 425.042 toneladas por un total de 1.690 millones de dólares, el mejor desempeño en 12 años.
En los últimos dos años se aprobaron 38 eventos genéticamente modificados, el mayor número registrado. Este avance amplía la disponibilidad de herramientas tecnológicas para el productor y refuerza la competitividad del sector en mercados internacionales.
Financiamiento productivo y simplificación normativa
Durante 2025 también se registró un récord en la emisión de warrants —instrumento clave para financiar capital de trabajo utilizando la producción como garantía—.
Se emitieron warrants por 2.079 millones de dólares y 178.653 millones de pesos, superando los registros de 2024 en 93% y 64%, respectivamente.
El incremento estuvo asociado a un proceso de revisión y simplificación regulatoria que eliminó y modificó normativas consideradas restrictivas para la actividad productiva.
Exportaciones agroindustriales en máximos históricos
El año cerró con exportaciones agroindustriales por 115,41 millones de toneladas, un aumento del 12% en volumen respecto a 2024. En términos de valor, las ventas externas alcanzaron 52.337 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 9%.
Los resultados consolidan el peso estratégico del complejo agroindustrial en la generación de divisas y en la inserción internacional de la Argentina, proyectando un escenario de expansión sostenida para los próximos ciclos productivos.