#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Desempeño exportador y políticas de apoyo

Producción, exportaciones y biotecnología: el año histórico del agro argentino

Con volúmenes récord en granos, legumbres y carnes, un fuerte desempeño exportador y avances significativos en biotecnología, la agroindustria argentina cerró 2025 con resultados históricos. El desempeño respondió a condiciones climáticas favorables, incorporación tecnológica y un esquema de políticas orientadas a mejorar la competitividad del sector.

Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrialArgentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial
Seguinos en
Por: 

El sector agropecuario argentino finalizó 2025 con cifras inéditas de producción y exportación, reafirmando el rol estratégico del país en el mercado agroindustrial internacional. El ciclo estuvo marcado por cosechas récord, expansión en la actividad ganadera y lechera, y un número sin precedentes de aprobaciones biotecnológicas.

Mirá tambiénHistórico para la ganadería argentina: en el remate de Rosgan se pagó cuatro dólares el ternero

El desempeño respondió a una combinación de factores: condiciones climáticas favorables, mejoras en eficiencia productiva, incorporación de tecnología y medidas oficiales orientadas a facilitar la inversión y la inserción internacional.

Entre ellas se destacan la simplificación regulatoria, reducción de aranceles e impuestos, ampliación del acceso al crédito y apertura de nuevos mercados.

Cosechas récord en granos y legumbres

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, los principales cultivos registraron máximos históricos:

(251028) -- SANTA ROSA, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron el 23 de octubre de 2025 de un trabajador arreando ganado vacuno en un campo, en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Ezequiel Putruele) (mz) (oa) (ah) (ce)Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

Trigo

La campaña 2025/26 alcanzó 27,8 millones de toneladas, un 26% por encima del récord anterior (2021/22). El rendimiento promedio nacional fue de 41,3 quintales por hectárea, superando en 18% el máximo histórico de 2010/11.

Cebada

Totalizó 5,6 millones de toneladas, con un rinde promedio de 46,9 qq/ha, el más elevado registrado para el cultivo.

Mirá tambiénCalidad de leche y bienestar animal: Aprocal prepara su gran jornada en San Francisco

Girasol

La campaña 2024/25 alcanzó 5 millones de toneladas, un incremento interanual del 28,2%.

Soja

Grains are stored in a truck, as Paraguay's 2025/26 soybean crop is on track to exceed 10 million tons and could become the largest in the country's history, analysts and producers said, with the key summer harvest approaching its final phase, in Santa Rita, Paraguay February 3, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoArgentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

Con 49,9 millones de toneladas, marcó la mejor producción de los últimos seis años.

Legumbres

Registraron un crecimiento interanual del 57%, alcanzando 1.292.600 toneladas, cifra 29% superior al promedio de las últimas cinco campañas.

Ganadería y lechería: expansión en volumen y valor

El complejo pecuario mostró un desempeño sólido tanto en producción como en exportaciones.

Carne bovina

Las exportaciones crecieron 24% en valor, superando los 3.500 millones de dólares. En 2024 se habían superado las 900 mil toneladas equivalente res con hueso, acercándose al récord histórico de 1924.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de desposte de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

Lana

Las exportaciones alcanzaron 31.088 toneladas base sucia durante la zafra 2024/25, un 31,9% más que en la campaña anterior. En valor, el incremento fue del 23,22%, totalizando 114,168 millones de dólares.

Leche

La producción alcanzó 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la última década y el segundo mejor registro histórico, con un crecimiento interanual del 9,7%. Las exportaciones sumaron 425.042 toneladas por un total de 1.690 millones de dólares, el mejor desempeño en 12 años.

Orgullo venadense: una escuela técnica compite en el Mundial de Quesos en SuizaArgentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

En los últimos dos años se aprobaron 38 eventos genéticamente modificados, el mayor número registrado. Este avance amplía la disponibilidad de herramientas tecnológicas para el productor y refuerza la competitividad del sector en mercados internacionales.

Financiamiento productivo y simplificación normativa

Durante 2025 también se registró un récord en la emisión de warrants —instrumento clave para financiar capital de trabajo utilizando la producción como garantía—.

Se emitieron warrants por 2.079 millones de dólares y 178.653 millones de pesos, superando los registros de 2024 en 93% y 64%, respectivamente.

Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrialArgentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

El incremento estuvo asociado a un proceso de revisión y simplificación regulatoria que eliminó y modificó normativas consideradas restrictivas para la actividad productiva.

Exportaciones agroindustriales en máximos históricos

El año cerró con exportaciones agroindustriales por 115,41 millones de toneladas, un aumento del 12% en volumen respecto a 2024. En términos de valor, las ventas externas alcanzaron 52.337 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 9%.

Los resultados consolidan el peso estratégico del complejo agroindustrial en la generación de divisas y en la inserción internacional de la Argentina, proyectando un escenario de expansión sostenida para los próximos ciclos productivos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
campolitoral-edicion-impresa
campolitoral - actualidad
Ganadería
Lechería
Agricultura
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro