Logró en 2025 el mayor récord exportador de su historia

Boom del girasol: exportaciones por US$ 2.300 millones y máximos históricos en aceite y harina

Impulsado por una cosecha histórica y una fuerte demanda externa, el Complejo Girasol argentino cerró 2025 con exportaciones por casi US$ 2.300 millones, un 57% más que el año anterior y 20% por encima del récord nominal previo de 2008.