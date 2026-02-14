Boom del girasol: exportaciones por US$ 2.300 millones y máximos históricos en aceite y harina

Logró en 2025 el mayor récord exportador de su historia
Impulsado por una cosecha histórica y una fuerte demanda externa, el Complejo Girasol argentino cerró 2025 con exportaciones por casi US$ 2.300 millones, un 57% más que el año anterior y 20% por encima del récord nominal previo de 2008.
El Complejo Girasol argentino cerró 2025 con cifras históricas, tanto en volumen como en valor exportado. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas externas totalizaron casi US$ 2.300 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 57% y un nivel 20% superior al récord nominal alcanzado en 2008.
El desempeño estuvo respaldado por la mayor producción del siglo, correspondiente a la campaña 2024/25, y por un contexto de precios internacionales favorables.
Volúmenes récord en aceite y harina
En términos físicos, el complejo exportó más de 3 millones de toneladas en 2025, un 39% más que en 2024.
El aceite de girasol encabezó el crecimiento: se despacharon más de 1,5 millones de toneladas, un récord absoluto y 27% por encima del año previo. En valor, las exportaciones de aceite aumentaron 65%.
La harina y los pellets también marcaron máximos, con más de 1,3 millones de toneladas exportadas y un incremento interanual del 43%. Por su parte, las ventas externas de semilla se triplicaron y alcanzaron su mayor nivel en nueve años.
El aceite en bruto explica el 71% del total exportado por el complejo, mientras que el refinado aporta otro 11%. En conjunto, los aceites representan alrededor del 82% del valor total exportado.
India, el principal cliente
El complejo girasolero argentino llegó en 2025 a 89 países de los cinco continentes, aunque el mercado muestra una fuerte concentración.
India se consolidó como el principal destino, con compras por US$ 848 millones, equivalentes a más del 37% del total exportado. Fundamentalmente se trató de aceite de girasol en bruto, lo que permitió a Argentina posicionarse como uno de los principales abastecedores de aceites vegetales del gigante asiático.
El girasol argentino alcanzó en 2025 su mejor desempeño exportador
En segundo lugar se ubicó Irak, que incrementó sus importaciones ante dificultades logísticas de Ucrania, su proveedor tradicional. El tercer puesto lo ocupó Países Bajos, principalmente como comprador de harina y pellets.
En el segmento de aceite refinado en envases de hasta cinco litros —que generó cerca de US$ 100 millones— Chile lideró las compras con el 43% del valor exportado, seguido por Paraguay, Colombia y Brasil, lo que refleja la relevancia del mercado sudamericano para los productos con mayor valor agregado.
El rol estratégico del nodo portuario
El nodo del Gran Rosario volvió a desempeñar un papel central. La aduana de San Lorenzo concentró alrededor del 45% del valor exportado, confirmando el liderazgo del corredor industrial del Up River en la salida de aceites al mercado internacional.
No obstante, los puertos del sur bonaerense —Necochea y Bahía Blanca— explicaron en conjunto más del 40% del valor total exportado, mostrando una distribución logística relevante entre ambos polos.
Más del 84% del valor exportado se movilizó por vía marítima, mientras que el camión representó cerca del 15%, con especial protagonismo en productos refinados y en envíos a países limítrofes.
El aceite en bruto se exporta casi exclusivamente por buque, mientras que el refinado en envases pequeños utiliza mayoritariamente el transporte terrestre, especialmente hacia Chile y países del Mercosur.
En el caso de harinas y pellets, el 97% de los envíos se realiza por vía marítima, consolidando su perfil netamente exportador a granel.
La semilla, en cambio, muestra mayor diversificación de destinos —más de 70 países— y una participación más elevada del transporte por camión.
Mercado interno y competitividad externa
Más allá del récord exportador, el aceite de girasol mantiene una fuerte presencia en el consumo interno argentino, con más de 10 litros por habitante al año. Además, constituye un insumo clave para la industria alimenticia, desde panificados hasta mayonesas y margarinas.
El desempeño de 2025 no sólo marca un máximo histórico, sino que también evidencia una mejora en la eficiencia exportadora y logística del complejo agroindustrial. Con una mayor capacidad instalada y una red portuaria consolidada, el Complejo Girasol se posiciona como uno de los segmentos más dinámicos del comercio exterior argentino.