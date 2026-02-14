Récord de importaciones

China profundiza su dependencia de la soja sudamericana en medio de la guerra comercial

La guerra comercial entre Beijing y Washington alteró los flujos tradicionales del mercado global de soja. Brasil, Argentina y Uruguay ampliaron su participación en el abastecimiento del gigante asiático, que necesita más de 100 millones de toneladas anuales para sostener su industria cárnica.