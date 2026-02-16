La mejor campaña de la historia

Trigo 2025/26: cosecha récord y oferta histórica de 31,1 millones de toneladas

La campaña triguera 2025/26 marca un antes y un después en la historia productiva argentina. Con una producción estimada en 27,7 millones de toneladas y una oferta total récord de 31,1 Mt. El resultado es un salto inédito en rindes, exportaciones proyectadas en máximos históricos y una reconfiguración del liderazgo regional dentro de la cadena cerealera.