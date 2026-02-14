Anuncio de la SRR

Grave situación productiva: la sequía vuelve a golpear al sureste de Santa Fe

El presidente de la Sociedad Rural de Rosario (S.R.R), Tomás Layus, advirtió que la sequía está afectando gravemente los cultivos del sudeste santafesino. Con lluvias muy por debajo de lo normal, los lotes de soja, maíz y pasturas muestran pérdidas importantes.