Grave situación productiva: la sequía vuelve a golpear al sureste de Santa Fe

La Sociedad Rural de Rosario volvió a encender la alarma por la falta de lluvias que afecta al sur-este de la provincia de Santa Fe.
El presidente de la Sociedad Rural de Rosario (S.R.R), Tomás Layus, advirtió que la sequía está afectando gravemente los cultivos del sudeste santafesino. Con lluvias muy por debajo de lo normal, los lotes de soja, maíz y pasturas muestran pérdidas importantes.
En un comunicado difundido ayer, la entidad advirtió sobre una situación crítica en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros e Iriondo, donde la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas están generando pérdidas generalizadas en los cultivos.
“Estamos en un momento crítico en términos de requerimiento de los cultivos”, comentó Tomás Layus, en diálogo con Campolitoral.
“La soja de primera está en estado reproductivo pero no se puede desarrollar por la falta de agua. Los maíces de siembra tardía también están en malas condiciones, acartuchados, y las sojas de segunda, que deberían tener unos 40 centímetros, apenas llegan a 15. Estamos muy atrasados en términos de desarrollo de los cultivos”, señaló el presidente de la S.R.R.
Según Layus, enero y febrero registraron apenas una cuarta parte de las precipitaciones promedio.
“Soy productor del departamento Rosario, y en ese período me llovió un milímetro. Nada. Es un corredor muy marcado que va paralelo al río Paraná, desde San Lorenzo hasta Constitución, y también afecta a zonas de Buenos Aires como San Nicolás, San Pedro y Ramallo. Todo ese sector está en pésimas condiciones”, detalló el productor.
La falta de agua golpea en el momento de máxima demanda hídrica de los cultivos, con consecuencias directas en el rendimiento y en la economía de los productores.
“La apuesta productiva se renueva cada año con una inversión enorme a cielo abierto. Pero este contexto es muy preocupante, porque además de los precios internacionales bajos, tenemos los derechos de exportación: en el caso de la soja, el 25%. Eso significa que uno de cada cuatro camiones que mandamos a puerto se lo queda el Estado nacional”, remarcó el dirigente.
Ante este escenario, la Sociedad Rural de Rosario evalúa solicitar la declaración de emergencia agropecuaria y comercial.
“Es una herramienta necesaria, aunque llevará tiempo su implementación a nivel nacional. Por ahora no hay otro tipo de asistencia. La eliminación de los derechos de exportación sería una ayuda importante, pero es una decisión de alcance nacional y es difícil que llegue de un día para el otro”, reconoció Layus.
La sequía también está impactando con fuerza en los sistemas ganaderos. Según explicó el presidente de la entidad, los pastos naturales y las pasturas se encuentran en muy malas condiciones, y tanto los tambos pastoriles como los campos de cría atraviesan serias dificultades por la falta de alimento, en un escenario que calificó como “límite”.
Finalmente, Layus resumió el sentimiento general del sector: “Si no llueve en los próximos días, estamos con chances de perder hasta un 90% de la producción. El panorama es muy malo”, finalizó el productor.