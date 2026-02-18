Informe SEA

Lluvias intensas alteran el ritmo de la cosecha gruesa en el centro-norte santafesino

El informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro-Norte de Santa Fe advirtió que las copiosas e irregulares precipitaciones registradas entre el 11 y el 17 de febrero modificaron sustancialmente el desarrollo de la campaña gruesa 2025/26. Si bien los cultivos presentan en general buenos estados sanitarios y productivos, las lluvias generaron anegamientos en sectores clave y obligaron a suspender tareas de cosecha y manejo.