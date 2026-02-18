Informe de CICCRA

La hacienda arrancó 2026 con una leve baja, pero se mantiene en niveles récord

El precio promedio del ganado en Cañuelas retrocedió 1,6% en enero por un cambio en la composición de la oferta, aunque acumula una suba interanual del 73%. En términos reales y en dólares, el valor del kilo vivo se sostiene en máximos de los últimos quince años, mientras la carne continúa presionando sobre la inflación.