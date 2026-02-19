Informe de la Sociedad Rural de Rosario

Maíz firme, soja condicionada: radiografía de la campaña 2025/26 en el sudeste santafesino

Un informe técnico elaborado por el ingeniero agrónomo Gastón Huarte para la Sociedad Rural de Rosario advierte sobre una campaña marcada por fuerte variabilidad intra-zonal, estrés hídrico y pérdidas productivas que ya superan el 20% en sectores del sudeste santafesino. El resultado final dependerá de las lluvias de las próximas semanas.