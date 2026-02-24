"La leyenda continúa"

Mirtha Legrand festejó sus 99 a lo grande: ovación, guiños a su carrera y saludo al público

La diva celebró su cumpleaños con una fiesta íntima pero de alto impacto en Barrio Parque: hubo invitados del espectáculo, la política y el empresariado, un saludo emotivo a su público en la vereda, una puesta en escena en tonos rosa y una torta temática que repasó su historia.