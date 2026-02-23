Mirtha Legrand celebra sus 99 años: una fiesta íntima, dos cambios de look y una noche llena de sorpresas

La diva de la TV argentina sopla hoy 99 velitas: Mirtha Legrand cumple años este lunes 23 de febrero y lo festeja con una celebración pensada a su medida, entre preparativos, pruebas de vestuario y un hermetismo que alimenta la expectativa.
la reina de los almuerzos festejará su día con una cena organizada en la casa de su hija Marcela Tinayre, con un círculo reducido de invitados y una producción cuidada al detalle.
La fiesta tendrá formato íntimo, aunque con nombres de peso: según lo publicado, la cena se realizará en la casa de su hija Marcela Tinayre, en Barrio Parque, y reunirá a unas 60 personas del círculo más cercano de “La Chiqui”.
La invitación, breve y directa, marcó el tono del encuentro y sumó un detalle llamativo: “Te espero para celebrar la vida… Por favor, no traer regalos”, convocó Mirtha para las 20.30.
Puertas adentro, el operativo de organización tuvo nombres repetidos de años anteriores: la ambientación y el armado de las mesas estarán a cargo de Ramiro Arzuaga, mientras que el catering quedará en manos de Carlos Shuster.
El menú, en cambio, se mantuvo sin confirmación oficial, aunque trascendieron opciones que suelen estar entre sus preferidas y tendrán como plato prinicipal ñoquis o risotto como alternativas posibles para la noche.
El capítulo vestuario es, como siempre, una atracción en sí misma: Mirtha hará dos cambios de look y lucirá vestidos de Claudio Cosano e Iara Alta Costura, diseños “totalmente distintos” entre sí, según adelantó su asesor de imagen, Héctor Vidal Rivas.
En esa misma línea, Rivas contó que la conductora viene con pruebas frecuentes y una elección estética fiel a su sello: brillo, silueta destacada y cintura marcada. También dejó pistas sobre sus colores predilectos -rosa, turquesa, celeste y negro-, aunque sin revelar cuál será el elegido.
El show artístico, por ahora, es la gran incógnita. Entre rumores y trascendidos, apareció un nombre en danza para animar la velada: Jairo, mencionado como posible invitado musical, mientras la celebración queda envuelta en ese misterio que Mirtha domina como pocas.