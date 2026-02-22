La profunda emoción de Mirtha Legrand al ser sorprendida por Jimena Monteverde

Aunque ya pasaron varias semanas desde la escandalosa salida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha Legrand, por la pantalla de El Trece, la sensación de vacío todavía se hacía notar en el programa.
Tras los rumores de su salida, la cocinera apareció en el programa de “La Chiqui”, generó un emotivo momento y confirmó que seguirá en el histórico ciclo.
Legrand dejó en claro públicamente que para ella el tema estaba superado, pero en cada emisión de sábado se hacía notar la ausencia de la chef, cuya participación se había convertido en parte del ritual del programa. La cocinera no podía estar presente debido a su compromiso como conductora de La Cocina Rebelde (El Trece), lo que obligó a reorganizar su rutina laboral.
Sin embargo, la situación tuvo un nuevo capítulo este sábado por la noche. La Chiqui se llevó una gran sorpresa ante el inesperado ingreso de la cocinera, marcando un giro inesperado en una historia que parecía ya cerrada.
Mirtha Legrand se conmovió al verla ingresar al piso. "Ahora tenemos a Jimena, que viene. Jimena, qué linda, me hacés llorar", dijo al recibirla. Y luego se refirió a los trascendidos mediáticos de los últimos días y el revuelo que se había generado: "Fue tan escandaloso todo lo que han hecho, lo que han dicho".
Por su parte, Monteverde no escatimó en elogios para la conductora y le agradeció su respaldo incondicional. "Para mí es un orgullo estar en esta mesa, Mirtha. Y estoy muy feliz de estar con vos", señaló la chef con la voz quebrada.
"Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo", agradeció la cocinera, destacando el apoyo recibido por parte de la animadora.
Ante la alegría por la visita en el marco de las vísperas de su cumpleaños, Legrand no dejó pasar la oportunidad para preguntarle directamente frente a las cámaras sobre su continuidad en el programa.
Lejos de esquivar el tema, Monteverde fue categórica y llevó tranquilidad a los televidentes: "A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y me vengo para acá", confirmó la chef, sellando así su permanencia en el ciclo.