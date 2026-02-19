Cine y música

El debut de Residente como director: una película con Bad Bunny, Viggo Mortensen y un elenco de lujo

René Pérez Joglar da el salto a la pantalla grande con "Porto Rico", una obra histórica producida por Alexander Dinelaris. La cinta contará con la participación de figuras como Edward Norton, Javier Bardem y el "Conejo Malo".