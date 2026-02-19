El debut de Residente como director: una película con Bad Bunny, Viggo Mortensen y un elenco de lujo
René Pérez Joglar da el salto a la pantalla grande con "Porto Rico", una obra histórica producida por Alexander Dinelaris. La cinta contará con la participación de figuras como Edward Norton, Javier Bardem y el "Conejo Malo".
El universo creativo de René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente, no parece tener fronteras. Tras años de narrativa visual a través de sus videos musicales, el rapero puertorriqueño ha confirmado su debut oficial como director y guionista de cine con un proyecto que ya sacude a la industria de Hollywood.
Se trata de "Porto Rico", un film que no solo marca su inicio tras las cámaras, sino que lo hace rodeado de una constelación de estrellas.
La película contará con un elenco de primer nivel que incluye al argentino-estadounidense Viggo Mortensen, a los ganadores del Oscar Javier Bardem y Edward Norton, y a la estrella global del género urbano, Bad Bunny. Este último vuelve a la actuación tras sus pasos por Bullet Train y Cassandro, consolidando su relación creativa con su compatriota.
Una historia de resistencia y raíces
"Porto Rico" es un drama histórico ambientado a finales del siglo XIX, específicamente en el año 1898, durante la Guerra Hispano-Estadounidense. La trama se centra en la vida de un rebelde puertorriqueño que lidera un grupo de campesinos en una lucha por la libertad y la identidad en un contexto de transición colonial.
Residente, quien siempre ha utilizado sus letras para abordar temáticas sociales y políticas de la isla, escribió el guion en colaboración con Alexander Dinelaris, el prestigioso guionista ganador del Oscar por Birdman. Dinelaris también oficiará como productor de la cinta, lo que garantiza una factura técnica y narrativa de alta calidad para el proyecto.
La elección del reparto no fue azarosa. La presencia de Viggo Mortensen aporta el peso de un actor profundamente ligado a las historias con trasfondo cultural, mientras que Javier Bardem y Edward Norton aseguran un despliegue actoral que despierta expectativas de cara a la temporada de premios.
Por su parte, la inclusión de Bad Bunny asegura un impacto masivo en las audiencias jóvenes, además de reforzar el sello boricua de la producción.
"Trabajar en este proyecto ha sido una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera", expresó René en recientes declaraciones. La película se rodará en gran parte en localizaciones históricas de Puerto Rico, buscando una autenticidad visual que retrate fielmente la época de los "macheteros" y la resistencia campesina.
De la música al séptimo arte
Aunque este es su primer largometraje de ficción, Residente ya tiene experiencia en la dirección de sus propios videoclips, muchos de los cuales han sido premiados por su estética cinematográfica (como "René" o "Guerra"). Con "Porto Rico", Pérez Joglar busca consolidarse como un autor total, capaz de trasladar su visión crítica y poética del mundo de la música al lenguaje del cine.
El proyecto cuenta con el respaldo de productoras de renombre y se espera que el rodaje comience en los próximos meses. Sin duda, "Porto Rico" será una de las películas más esperadas de los próximos años, no solo por su elenco estelar, sino por ver a uno de los artistas más influyentes de Latinoamérica tomando las riendas de una superproducción histórica.