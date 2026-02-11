Se dispararon las búsquedas para aprender español tras show de Bad Bunny
La actuación del puertorriqueño en el descanso del Super Bowl generó un interés inédito en el idioma hispano, con un aumento significativo de personas que comenzaron a explorar cursos y recursos de aprendizaje.
La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl impulsó el interés por el español. Crédito: REUTERS.
Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos registraron un incremento histórico tras la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Según datos de una plataforma global de aprendizaje, el tráfico creció hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias.
Incluso antes del evento, las consultas ya habían subido un 89% sobre los niveles habituales, con 43.000 búsquedas diarias, y los días posteriores el interés se disparó aún más.
El fenómeno no solo refleja la popularidad del artista, sino también un impacto educativo y cultural inédito, con millones de espectadores expuestos al español en prime time, sin traducciones ni concesiones. Para muchos estadounidenses, este fue el primer contacto significativo con el idioma a gran escala.
Fenómenoeducativo
Bad Bunny se convirtió en el primer artista hispanohablante en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo. Lo que comenzó como un espectáculo musical se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural con efectos educativos concretos.
Millones de espectadores escucharon español en prime time durante el show. Crédito: REUTERS.
El estudio estima que hasta 737.000 estadounidenses podrían explorar recursos formales para aprender español tras el espectáculo, lo que representa un aumento de 200% vinculado directamente al evento. “Es un ejemplo de cómo un momento cultural puede generar un impacto educativo sin precedentes”, indicaron desde la plataforma que realizó el análisis.
Símbolosculturales
El show, bautizado por usuarios en redes sociales como “Benitobowl”, estuvo lleno de referencias culturales puertorriqueñas: campos de caña de azúcar, mesas de dominó, instrumentos tradicionales y escenas cotidianas de la vida en la isla.
El fenómeno generó un incremento de hasta 178% en consultas de aprendizaje. Crédito: REUTERS.
Este despliegue no solo celebró la identidad cultural de Puerto Rico, sino que permitió que millones de personas alrededor del mundo experimentaran elementos auténticos de la lengua y la cultura española, consolidando al evento como un punto de encuentro entre entretenimiento y aprendizaje.