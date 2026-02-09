Super Bowl 2026

Quién es Lincoln Foz Ramadan, el niño mitad argentino que brilló junto a Bad Bunny en el entretiempo

Tras el misterio inicial sobre el pequeño que acompañó al "Conejo Malo" en su histórico show, se confirmó que es de nacionalidad argentina. Su participación, cargada de simbolismo, se volvió viral en las redes locales tras el manifiesto de identidad latina que sacudió al mundo.