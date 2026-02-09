Super Bowl 2026

Moda y simbolismo: los secretos detrás del vestuario de Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin

El Half-time Show no fue solo música, sino un manifiesto de identidad y apoyo. Desde el histórico gesto de Benito con Zara hasta el tributo patrio de la estrella neoyorquina y el mensaje de soberanía de la leyenda boricua, el diseño y la música se unieron para contar la historia de una América diversa.