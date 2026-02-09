#HOY:

Quiénes fueron los famosos invitados a "La Casita" de Bad Bunny en el Super Bowl

El puertorriqueño sorprendió con una puesta en escena que celebró la cultura latina e incluyó la presencia de reconocidas figuras del cine, la música y las redes sociales.

Jessica Alba Cardi B y Karol G fueron algunas de las celebridades presentes. Crédito: REUTERS.Jessica Alba Cardi B y Karol G fueron algunas de las celebridades presentes. Crédito: REUTERS.
El Super Bowl 2026 tuvo un momento que trascendió lo deportivo y colocó a Bad Bunny en el centro de la escena global. El artista puertorriqueño protagonizó el show de mediotiempo en el Levi’s Stadium y convirtió su presentación en una celebración de la identidad latina, en un contexto atravesado por tensiones políticas en Estados Unidos.

Con una puesta en escena potente y un mensaje claro, el músico logró hacer vibrar al estadio y a millones de espectadores en todo el mundo, consolidando un hito dentro de la historia del evento.

Show con sello latino

Bad Bunny se convirtió en el primer artista solista latino en encabezar el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl y realizarlo casi en su totalidad en español. La presentación marcó un antes y un después para el evento, tradicionalmente dominado por figuras anglosajonas.

El show fue celebrado tanto por el público presente como por artistas latinos que residen en Estados Unidos. Mientras algunos expresaron su apoyo a través de redes sociales, otros dijeron presente en las tribunas del estadio, acompañando un momento considerado histórico para la música latina.

Además, la actuación rompió el récord del Halftime Show más visto, reforzando el impacto cultural y mediático de la presentación.

“La Casita”

Uno de los momentos más comentados del show fue la aparición de “La Casita”, una escenografía que recreó una típica vivienda latina y funcionó como espacio inmersivo dentro del espectáculo. Un grupo reducido de invitados tuvo la posibilidad de compartir el escenario junto al artista durante la actuación.

Los famosos que estuvieron en “La casita” de Bad Bunny.Los famosos que estuvieron en “La casita” de Bad Bunny.

Entre las figuras que estuvieron dentro de “La Casita” se encontraban la actriz Jessica Alba y el actor Pedro Pascal, quienes acompañaron el show desde un lugar privilegiado. También formaron parte de la experiencia las cantantes Karol G, Cardi B y Young Miko, además de la influencer Alix Earle.

La presencia de estas celebridades reforzó el carácter simbólico del espectáculo y su fuerte anclaje cultural.

Quién ganó el Super Bowl 2026

En lo estrictamente deportivo, el Super Bowl 2026 tuvo como campeón a Seattle Seahawks, que se impuso por 29-13 ante New England Patriots. El partido mostró un claro dominio del conjunto de Seattle, que construyó la victoria desde la primera mitad.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Bad Bunny performs during the halftime show REUTERS/Mike BlakeEl puertorriqueño se convirtió en el centro de todas las miradas. Crédito: REUTERS.

El pateador Jason Myers fue una de las figuras del encuentro, al convertir varios goles de campo que marcaron el ritmo del partido. En el último cuarto, una conexión entre Sam Darnold y AJ Barner amplió la diferencia, mientras que una intercepción de Uchenna Nwosu terminó de sellar el resultado.

Con este triunfo, los Seahawks conquistaron el segundo Super Bowl de su historia, coronando una temporada sólida y eficaz, mientras que los Patriots no lograron revertir la desventaja pese a algunos intentos de reacción en el tramo final.

