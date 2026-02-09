#HOY:

Donald Trump destrozó el show de Bad Bunny: "Es de los peores de la historia"

El presidente de Estados Unidos lanzó una catarata de críticas contra el artista puertorriqueño tras su presentación en la final de la NFL, calificando el espectáculo como "terrible" y "un insulto".

Donald Trump destrozó el show de Bad Bunny. Crédito: Reuters.Donald Trump destrozó el show de Bad Bunny. Crédito: Reuters.
El Super Bowl 2026 no solo fue noticia por el despliegue deportivo en el Levi's Stadium, sino por el estallido de una nueva guerra mediática. Fiel a su estilo directo y confrontativo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para defenestrar la actuación de Bad Bunny en el entretiempo, marcando una postura drástica frente al show más visto del planeta.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario no se guardó nada: "El espectáculo de medio tiempo fue absolutamente terrible, uno de los peores de la historia", disparó. Para Trump, la elección del artista boricua y el despliegue escénico no estuvieron a la altura de lo que él considera "la excelencia estadounidense".

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers a speech on energy and the economy, in Clive, Iowa, U.S., January 27, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoEl presidente de Estados Unidos lanzó una catarata de críticas. Crédito: Reuters.

El idioma, el foco del conflicto

Uno de los puntos que más irritó al mandatario fue que el "Conejo Malo" realizara gran parte de su set en español. Trump cuestionó la falta de uso del inglés en un evento de tal magnitud local: "No se entiende nada de lo que dice. Es un insulto a nuestro país y a nuestra cultura", señaló en sus posteos, que rápidamente se volvieron virales y generaron una ola de comentarios a favor y en contra.

Además de las críticas lingüísticas, el presidente calificó la estética del show como "chabacana" y "poco profesional", asegurando que la NFL cometió un error garrafal al convocar al máximo exponente del género urbano para la edición número 60 del gran juego.

Una tensión que venía de los Grammy

Este cruce no es aislado. La relación entre el cantante y el líder republicano está en su punto más bajo. Semanas atrás, durante la entrega de los premios Grammy, Bad Bunny había aprovechado su discurso para lanzar dardos contra las políticas migratorias de la actual administración, pidiendo respeto para la comunidad latina.

Incluso, el artista puertorriqueño había anunciado que no realizaría más giras por Estados Unidos durante este año debido al temor de su equipo y de sus fans por los operativos de deportación. La respuesta de Trump en el Super Bowl parece ser la estocada final en una disputa que mezcla la música con la política nacional.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Bad Bunny performs during the halftime show REUTERS/Mike BlakePolémica en el Super Bowl con el show de Bad Bunny. Crédito: Reuters.

Respaldo vs. rechazo

A pesar de los feroces comentarios desde la Casa Blanca, el show de Bad Bunny rompió récords de interacciones en redes sociales. Mientras que el sector conservador se alineó con las palabras de Trump, la comunidad latina y gran parte de la industria musical destacaron la importancia de llevar el español al escenario más prestigioso del deporte mundial.

Por ahora, el artista no ha emitido una respuesta directa, aunque se espera que el "efecto Trump" solo sirva para potenciar aún más la popularidad de una presentación que, para bien o para mal, ya quedó grabada en la historia del Super Bowl.

