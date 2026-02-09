Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl: la foto que confirma el romance

El Super Bowl LX no solo fue el epicentro del deporte mundial este domingo en el Levi's Stadium, sino también el lugar elegido para la revelación mediática del año. En medio de la euforia por el partido y el despliegue de celebridades en California, todas las miradas se desviaron hacia un palco específico: aquel que compartían, con total naturalidad, Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
La aparición conjunta de la líder del clan Kardashian y el piloto británico no fue casualidad. Tras semanas de rumores que circulaban, la pareja decidió "blanquear" su vínculo ante las cámaras del evento con mayor audiencia del planeta.
Sentados uno al lado del otro, se mostraron cómplices, compartiendo comentarios sobre el juego y risas que confirmaron lo que hasta hace horas era solo una teoría de sus seguidores.
Un palco que paralizó las redes sociales
Durante la transmisión oficial, las cámaras captaron a Kim y Lewis en varias oportunidades. Ella, con un estilo impecable de negro total que resaltaba su nueva estética, y él, manteniendo su perfil de ícono de la moda con un look relajado pero de alta costura.
No hubo necesidad de anuncios oficiales ni comunicados: la imagen de ambos disfrutando del evento deportivo más importante de Estados Unidos funcionó como la confirmación definitiva.
Testigos presenciales aseguraron que, lejos de esconderse, la pareja interactuó con otros invitados VIP pero mantuvo una cercanía constante. Según fuentes allegadas a la familia Kardashian, la decisión de asistir juntos al Super Bowl fue planeada como una transición natural hacia una relación pública, dejando atrás los encuentros secretos que habían marcado el inicio del 2026.
El primer encuentro entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton se dio en 2014, cuando ambos estaban en pareja.
De Europa a California
Aunque la confirmación llegó en el césped de los 49ers, la historia venía cocinándose a fuego lento del otro lado del Atlántico.
A principios de año, la prensa británica había reportado que Hamilton, quien este año inicia su histórica etapa en la escudería Ferrari, había recibido a Kim en los exclusivos Cotswolds. Allí, en el refugio de Estelle Manor, habrían pasado días de desconexión antes de viajar juntos a París.
Este derrotero internacional culminó anoche en Santa Clara. Para Kim, esta es su relación de más alto perfil desde su separación de Kanye West, mientras que para Hamilton representa un momento de plenitud personal justo antes de enfrentar uno de los desafíos profesionales más grandes de su carrera en la Fórmula 1.
Para Kim, esta es su relación de más alto perfil desde su separación de Kanye Wes. Crédito: Reuters.
Un romance entre dos potencias mundiales
La unión de Kim Kardashian y Lewis Hamilton trasciende el mundo del espectáculo. Se trata del cruce entre el imperio del entretenimiento y el máximo prestigio deportivo. Ambos comparten intereses en la moda, la filantropía y, por supuesto, una vida bajo el escrutinio público constante.
Con el Super Bowl como telón de fondo, el romance ya es oficial. Mientras los fanáticos analizan cada gesto captado por los paparazzi en el estadio, la pregunta que ahora inunda las redes es cuándo será su primera aparición en una alfombra roja. Por lo pronto, el Super Bowl 2026 ya tiene a sus verdaderos ganadores fuera de la cancha.