Con músicos invitados

“Estaba loco por volver aquí”: Bad Bunny arrancó el primero de sus tres shows en River

La primera de sus tres noches previstas en Buenos Aires arrancó este viernes a las 21. “Yo estoy seguro de que todas las personas que están esta noche están conscientes de lo que yo pienso del público argentino”, dijo el puertorriqueño a sus fans.