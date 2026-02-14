“Estaba loco por volver aquí”: Bad Bunny arrancó el primero de sus tres shows en River
La primera de sus tres noches previstas en Buenos Aires arrancó este viernes a las 21. “Yo estoy seguro de que todas las personas que están esta noche están conscientes de lo que yo pienso del público argentino”, dijo el puertorriqueño a sus fans.
"Los voy a poner a prueba”, advirtió "Benito" a su público argentino.
Con una impactante puesta en escena, que incluye fuegos artificiales, luces led, visualizers, bailarines y los músicos que lo acompañan en esta gira -la joven orquesta de salsa Los sobrinos y Los Pleneros de la Cresta-,Bad Bunny hizo delirar a un River colmado.
El puertorriqueño recorrió, a lo largo de tres actos, las canciones de Debí tirar más fotos, su último disco, una contundente reafirmación de sus raíces puertorriqueñas entre melodías de salsa, bolero, plena, reguetón e incluso pop.
Los sobrinos y Los Pleneros de la Cresta acompañan a Bad Bunny en River.
La primera de sus tres noches previstas en Buenos Aires arrancó a las 21 con “La mudanza”, el tema que cierra el álbum y que rinde homenaje a su familia y a su tierra.
“Yo estoy seguro de que todas las personas que están esta noche están conscientes de lo que yo pienso del público argentino. Estaba loco por volver aquí. Los voy a poner a prueba”, dijo pocos minutos después de “Callaíta”, el segundo tema, y dirigió el micrófono a la audiencia.
“Benito” llega a la Argentina justo después de conquistar suelo estadounidense.
“Pitorro de coco”, “Weltita”, “Baile inolvidable”, “Café con ron” y “NuevaYol” son otros de los hits de su más reciente álbum incluidos en su lista de temas del show, así como algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera, como “Diles”, “Safaera”, “Yo perreo sola” y “Tití me preguntó”.
Por todo lo alto
“Benito” llega a la Argentina justo después de conquistar suelo estadounidense y llevar el orgullo latino por lo alto, tanto en los Grammy -donde hizo historia al ser galardonado con el premio a Mejor álbum del año con un disco completamente en español- como en el espectáculo del entretiempo del Super Bowl.