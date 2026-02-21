Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos y con complicidad

La celebración por el fin de la cuarta temporada de MasterChef CelebrityArgentina se realizó la noche del viernes 20 de febrero en Palermo, tras la grabación de la semifinal. En el evento, que reunió a participantes, jurados y la conductora, la atención de los medios se centró en el gesto de reconciliación entre Anderson y Lucas.
Luego de semanas marcadas por versiones encontradas sobre su relación, ambos se abrazaron al salir del local, sonrieron ante los móviles televisivos y atendieron juntos a los cronistas, en una imagen que muchos interpretaron como el final de cualquier tensión entre ellos.
.
Más allá de los rumores
La aparición conjunta de la modelo y el influencer se produjo en un clima festivo, donde también estuvieron otras figuras del espectáculo vinculadas al reality. La conductora Wanda Nara, acompañada por Martín Migueles, se llevó buena parte de los flashes por su discurso de agradecimiento al equipo de producción, mientras que la buena sintonía entre Anderson y Lucas no pasó desapercibida entre el público y los cronistas presentes.
Aunque ninguno confirmó oficialmente un romance, el gesto de complicidad y la actitud de ambos frente a las cámaras contrastaron con la reciente etapa de rumores y desmentidas, y encendieron nuevamente las especulaciones sobre su relación.
Wanda Nara y Martín Migueles también se robaron toda la atención de la fiesta.
Cómo fue la fiesta de MasterChef Celebrity
La celebración por el cierre de grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina reunió a varias figuras del espectáculo que formaron parte del ciclo, además del jurado integrado por Donato de Santis y Damián Betular, quienes compartieron brindis, fotos y charlas distendidas con los concursantes. El clima fue relajado y festivo, con música, flashes y reencuentros que dejaron atrás la tensión propia de la competencia.
También dijo presente la conductora Wanda Nara, que llegó acompañada por su pareja, Martín Migueles. Durante la noche tomó el micrófono para agradecer al equipo por el trabajo realizado y celebró el éxito de la temporada con palabras cargadas de humor y afecto. Así, entre risas, abrazos y fotos grupales, el cierre dejó una imagen clara: más allá de las polémicas y los rumores, la buena onda terminó imponiéndose en la cocina más famosa de la televisión.