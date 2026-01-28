Exposición mediática

Evangelina Anderson lanzó una dura frase contra Demichelis y reavivó el conflicto

“Soy la ex de un papá ausente”, escribió la modelo en una historia de Instagram, sin mencionar nombres, pero dejando entrever un mensaje cargado de crítica hacia el director técnico de River. El gesto reavivó los rumores de conflicto y volvió a poner en foco la tensión entre ambos, tras una separación marcada por la exposición mediática y las indirectas en redes.