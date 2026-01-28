Evangelina Anderson lanzó una dura frase contra Demichelis y reavivó el conflicto
“Soy la ex de un papá ausente”, escribió la modelo en una historia de Instagram, sin mencionar nombres, pero dejando entrever un mensaje cargado de crítica hacia el director técnico de River. El gesto reavivó los rumores de conflicto y volvió a poner en foco la tensión entre ambos, tras una separación marcada por la exposición mediática y las indirectas en redes.
La pareja tomó caminos distintos luego de casi dos décadas de vida en común.
Evangelina Anderson volvió a encender la polémica con Martín Demichelis tras compartir un mensaje que fue leído como un nuevo reproche hacia el actual director técnico de River Plate. La frase, breve pero contundente, generó impacto en redes: “Soy la ex de un papá ausente”.
Evangelina Anderson lanzó una dura frase contra Demichelis.
Un mensaje cargado de significados
La modelo utilizó sus historias de Instagram para publicar una captura de pantalla con una frase que rápidamente se viralizó: “Soy la ex de un papá ausente y aún así me aseguro de que no hable mal de él porque quiero que mis hijos lo amen”.
Aunque no mencionó directamente a Demichelis, con quien comparte tres hijos, el mensaje fue interpretado como un claro dardo hacia el DT. La tensión entre ambos se intensificó desde su separación, ocurrida en 2023, en medio de rumores de infidelidad por parte del entrenador.
Anderson y Demichelis formaron una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y el fútbol argentino durante más de 15 años. Sin embargo, la ruptura sorprendió por su velocidad y por la exposición posterior.
Desde entonces, Evangelina ha mantenido un perfil activo en redes, con mensajes que suelen generar interpretaciones vinculadas a su vida personal. En paralelo, Demichelis evita pronunciarse públicamente sobre su vida privada y mantiene la atención centrada en su rol como DT de River.
La frase de Anderson generó múltiples repercusiones en medios de espectáculos y redes sociales. Muchos usuarios destacaron el rol de las madres que “sostienen” el vínculo con el otro progenitor a pesar del conflicto, mientras que otros cuestionaron la exposición pública del conflicto familiar.
Por su parte, Martín Demichelis ha mantenido un perfil mucho más reservado. Pese a que enfrenta cuestionamientos deportivos como entrenador de River, ha evitado responder a las menciones de Anderson y no ha realizado declaraciones sobre su vida privada.
Ni Demichelis ni su entorno respondieron al mensaje de Evangelina. Crédito: Reuters.
Exposición pública y manejo del conflicto
Desde el anuncio de su separación, Evangelina Anderson ha optado por expresarse principalmente a través de sus redes sociales, donde suele compartir mensajes en tono reflexivo o indirectas que, según sus seguidores, están dirigidas a su ex pareja.
Esta forma de comunicación alimenta el interés mediático y mantiene vivo el tema en la agenda del espectáculo, en un contexto donde los límites entre lo íntimo y lo público se vuelven cada vez más difusos.
Por ahora, ni Demichelis ni su entorno respondieron al mensaje de Evangelina, pero el episodio suma un nuevo capítulo a una separación que, lejos de cerrarse, sigue dando que hablar.