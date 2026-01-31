Evangelina Anderson recordó el desesperado pedido de Martín Demichelis

En un presente que los encuentra más consolidados que nunca, Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores al rememorar uno de los capítulos más difíciles y, a la vez, determinantes de su historia con Martín Demichelis.
La modelo se sinceró sobre la crisis más profunda que atravesó con el actual director técnico. En un relato cargado de emoción, reveló las palabras exactas que utilizó el exfutbolista para evitar que la separación fuera definitiva y cómo ese momento salvó a la familia.
En un móvil con Intrusos, la modelo dejó al descubierto la interna de un divorcio que, aunque todavía no se cerró legalmente, ya tiene una sentencia definitiva en lo emocional. Sin vueltas, Evangelina aclaró que el punto final lo puso ella, a pesar de la insistencia de Martín Demichelis por recomponer la relación de 18 años.
“Fue una decisión mía. Él intentó un montón de veces volver, pero yo soy muy drástica”, afirmó la modelo, dejando en claro que no cree en las segundas oportunidades. Con la firmeza que la caracteriza, pero visiblemente afectada por el proceso, Anderson explicó que su prioridad absoluta es la contención psicológica de sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— para que el impacto del divorcio y la exposición mediática les afecte lo menos posible.
A pesar de su imagen fuerte en la pantalla de Telefe, donde compite en MasterChef Celebrities, Evangelina confesó que el proceso interno es mucho más complejo de lo que se ve. “Todavía estoy en duelo. Todavía estoy rota por dentro”, admitió con total honestidad. La modelo atraviesa este presente mientras se recupera también de una operación de cuerdas vocales, lo que le añade una carga extra a un momento de mucha vulnerabilidad emocional.
En cuanto a los rumores que la vinculan con figuras como Ian Lucas o Maximiliano Appap (de 18 Kilates), Evangelina fue tajante y utilizó la ironía para desmentir cualquier nuevo romance. “¿Viste la película El día de la Marmota? Es como un bucle, siempre te preguntan lo mismo y vos lo negás”, disparó.
Además, marcó un límite rotundo ante los dichos de Ian Lucas, quien sugirió un acercamiento íntimo: “No creo que un hombre diga eso de una mujer. Si me siguen inventando romances, me voy a quedar sola”.
Mientras Evangelina intenta cerrar su historia con Demichelis, el influencer de 26 años, Ian Lucas, también hizo pública su desazón. El joven se mostró dolido por la negativa de la modelo y aseguró que "pasan cosas atrás" de lo que se ve en el programa de cocina. Sin embargo, para Anderson, no hay lugar para nuevas historias mientras transita el complejo camino de un divorcio millonario que refleja casi dos décadas de vida compartida en Europa y Argentina.
Con la convicción de que "cuando se separa, ya no vuelve", Evangelina Anderson enfrenta este 2026 enfocada en su trabajo y en sus hijos, esperando que el tiempo logre sanar las heridas de una ruptura que, según sus propias palabras, la dejó marcada para siempre. El camino legal continúa, pero para ella, el vínculo sentimental con el padre de sus hijos ya forma parte de un pasado que no piensa repetir.