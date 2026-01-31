"Me pidió muchas veces..."

Evangelina Anderson recordó el desesperado pedido de Martín Demichelis

La modelo se sinceró sobre la crisis más profunda que atravesó con el actual director técnico. En un relato cargado de emoción, reveló las palabras exactas que utilizó el exfutbolista para evitar que la separación fuera definitiva y cómo ese momento salvó a la familia.