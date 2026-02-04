“Es una tortura”: la reacción de Evangelina Anderson al presenciar el desposte de tres medias reses

La gala del último martes en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) tuvo como protagonista a Evangelina Anderson, que no pudo ocultar su incomodidad cuando debió ver en vivo el desposte de tres medias reses. frente a un desafío que la enfrentó cara a cara con uno de sus mayores rechazos: la carne. Visiblemente afectada y tratando de sostenerse en medio de la presión del estudio, la modelo vegetariana atravesó el momento como una prueba personal más que culinaria.
La consigna de la noche
Germán Martitegui fue el encargado de explicar la temática del programa: "La carne vacuna, también conocida como carne de res, es aquella que proviene de nuestras queridas vacas argentinas. Por eso, cuando nos referimos a este tesoro patrio, la llamamos únicamente carne", expresó con orgullo el chef.
"No sé si lo saben, pero el consumo de carne per-cápita argentino llega a los 82 kilos por año. Es un montón", sumó Donato de Santis.
La temática de la noche en MasterChef fue cocinar distintos cortes de carne vacuna
Y completó, Damián Betular: "Dentro de nuestra gastronomía, la carne es la diva de las cocinas. Hoy van a tener la suerte de disfrutar de una gran demostración de un especialista en cortes vacunos".
Al escuchar esto, Evangelina abrió los ojos sorprendida previendo lo que se venía. La participante, vegetariana de toda la vida, no pudo soportar la demostración que hacía un carnicero de su trabajo y estuvo a punto de descomponerse.
https://youtu.be/234s2WWa5GU
Tras la presentación hecha por los jurados, Wanda Nara presentó a dos carniceros y segundos después la cámara tomó el fondo del estudio donde había tres medias reses colgadas en un enorme carro listas para la demostración.
"Guau, qué impactante, ¿no? Es como un frigorífico en MasterChef, nunca nos había pasado esto, creo que en la historia", reflexionó la conductora.
Tras la presentación, el especialista en cortes vacunos comenzó a explicar la procedencia y características de cada una de las tres medias reses, mientras se la notaba a Evangelina Anderson cada vez más incómoda, tocándose el estómago y mirando hacia abajo.
"Vamos a despostar el de 350 kilos, el angus", anticipó el carnicero.
El peor momento para la modelo fue cuando comenzaron a cortar, primero con un enorme cuchillo y después con una sierra, una de las reses.
Carniceros mostraron los distintos cortes de carne vacuna
El momento más incómodo
"La peor pesadilla de la historia de Eva. Una vez se imaginó una pesadilla y no era tan fuerte como esta", lanzó el Chino Leunis cuando advirtió la cada vez mayor incomodidad de su compañera que se daba vuelta para no ver la escena.
"Yo estoy intentando ver, porque siento que es una falta de respeto a los carniceros, pero cuanto puedo desvío mi mirada y pienso en cosas lindas", explicó Evangelina.
El malestar de la participante fue tan notorio que Wanda le ofreció cambiar de lugar y ubicarse un poco más lejos de la demostración, propuesta que la modelo aceptó de inmediato ubicándose un poco más atrás, en el lugar que le cedió el Chino Leunis.