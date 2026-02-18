MasterChef Celebrity

Un descuido en la cocción provocó que La Joaqui estallara a los gritos: “¡No, no!¡Se me quemó!”

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con varios cambios durante el desafío que tenían que cumplir los participantes en la gala de este martes. Uno de ellos causó que la cantante de RKT explotara al al fallar con la preparación de la guarnición.