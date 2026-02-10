MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez quedó eliminado y sus compañeros lo despidieron entre lágrimas

En una noche cargada de tensión y errores técnicos, el actor no logró cumplir con el desafío de preparar un buen plato con centolla y terminó sellando su salida del certamen. La gala de este domingo dejó uno de los momentos más emotivos y comentados de la temporada.