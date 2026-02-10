Miguel Ángel Rodríguez quedó eliminado y sus compañeros lo despidieron entre lágrimas
En una noche cargada de tensión y errores técnicos, el actor no logró cumplir con el desafío de preparar un buen plato con centolla y terminó sellando su salida del certamen. La gala de este domingo dejó uno de los momentos más emotivos y comentados de la temporada.
Miguel Ángel Rodríguez es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity
Este lunes 9 de febrero se realizó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) y la consigna de la jornada no era sencilla: cocinar centolla, un producto noble pero delicado, que exige precisión, tiempos exactos y una técnica afinada. El actor decidió hacer el plato con un risotto como protagonista.
Desde el primer minuto mostró dificultades para dominar la preparación. Incluso antes de la devolución del jurado, el clima en el estudio anticipaba que el plato no había logrado convencer, ya que debió ser ayudado por La Joaqui para poder entregar en el tiempo estipulado.
Devolución fulminante
Donato de Santis fue el primero en marcar el principal problema del plato: la centolla estaba pasada de cocción y prácticamente había perdido identidad dentro del risotto. “La centolla no está en este risotto”, sentenció el chef, dejando en evidencia que el ingrediente estrella no se percibía ni en sabor ni en textura. A esto se sumó otro error clave: el caldo. Según explicó Miguel Ángel, había preparado un fondo con apio e hinojo, pero el resultado fue desbalanceado. Donato detectó de inmediato que el gusto a apio predominaba por sobre todo, algo que terminó jugando en contra.
Miguel Ángel Rodríguez presentó un Risotto de centolla que no convenció al jurado
Por su parte, Damián Betular recordó una advertencia previa: la proporción de apio ya había sido un problema en otra instancia del desafío. Además, explicó un error técnico determinante: la centolla no debe hervirse a borbotones, sino a fuego suave, con un hervor tranquilo, para no perder su textura ni su sabor. Según el jurado, ese punto no fue respetado y la proteína terminó “disuelta”.
La devolución más dura llegó de la mano de Germán Martitegui, quien comparó el resultado final con una imitación de centolla. “Esto está casi en el nivel de kanikama”, lanzó, aludiendo a la falsa centolla hecha con pescado procesado. Una comparación letal en una competencia de este nivel.
La decisión final
Con los platos ya evaluados y la tensión en aumento, llegó el momento de la definición. Cuando Donato anunció el nombre del eliminado, el estudio quedó en silencio. “La sorpresa que nos llevamos todos, que se vaya Miguel, es terrible”, expresó Susana Roccasalvo, reflejando el sentimiento general.
Los platos de Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez fueron los menos logrados
Al escuchar su nombre y tras felicitar a Marixa, el actor manifestó: "Bueno, acá estamos... Gracias a todos, los quiero mucho. Si sacamos una sonrisa del otro lado, en la casa, misión cumplida. ¡Gracias, gracias, gracias! Acá hay un equipo enorme detrás de cámaras. Y el elenco de compañeros en maravilloso, los que sigue y los que ya pasaron. Una experiencia inolvidable, la pase de maravilla", se despidió el actor y humorista, que recibió palabras de cariño de parte del jurado y compañeros.
Más allá de los errores culinarios, la salida de Miguel Ángel Rodríguez dejó en claro que MasterChef Celebrity no solo evalúa platos, sino también el impacto humano de cada participante. Las palabras del jurado y de sus compañeros coincidieron en un punto: el programa pierde a una de sus grandes fuentes de humor y energía.
https://youtu.be/BiSOL1uhpzg
Betular fue especialmente emotivo al destacar su rol dentro del grupo: “En los equipos de cocina siempre hace falta un Miguel Ángel, porque es el que rompe, el que te saca la mala onda, el que hace que el equipo vaya para adelante”. Andy Chango, Cachete Sierra, La Joaqui y Maxi López también expresaron su tristeza por la salida de un participante que, más allá de cocinar mejor o peor, marcó la convivencia con su carisma.
Wanda Nara resumió el sentimiento colectivo al señalar que Miguel Ángel “dio más de lo que esperaban”, no solo en la cocina, sino en lo humano. “Siempre estabas ahí para sacarnos una sonrisa”, le dijo, visiblemente emocionada, antes de anunciar el momento inevitable: dejar el delantal sobre la mesada.
En su discurso final, Miguel Ángel Rodríguez volvió a demostrar por qué es una figura tan querida. Agradeció al equipo, a la producción y a sus compañeros, y recordó una frase de Charles Chaplin que resumió su paso por el programa: “Un día sin risa es un día perdido”. Con aplausos de pie y lágrimas en el estudio, se despidió dejando en claro que, aunque la competencia continúa, su ausencia se va a sentir.