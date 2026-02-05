Wanda Nara y Emilia Attias la rompieron con una actuación en vivo que terminó con un desmayo
Durante la gala inspirada en Romeo y Julieta y con la participación especial de Nico Vázquez, la conductora con la actriz improvisaron una escena enfocada en la comida turca. Entre risas y complicidad, la ex de mauro Icardi tuvo una llamativa reacción que sorprendió a todos.
Wanda y Emilia improvisaron una escena en MasterChef Celebrity
Una noche distinta se vivió en MasterChef Celebrity cuando el estudio se transformó en escenario para un homenaje inesperado a Romeo y Julieta. La jornada comenzó con el ingreso de los concursantes al set, donde los recibieron elementos escenográficos inspirados en la clásica tragedia de William Shakespeare.
Noche deactuación
La conductora explicó el motivo de la intervención y encargó a la portadora de la medalla dorada, Sofi Gonet La Reini, la formación de parejas. Así se conformaron los equipos: La Reini eligió a Emilia Attias como compañera, mientras que Susana Roccasalvo quedó junto a La Joaqui y Maxi López se unió a Miguel Ángel Rodríguez.
El ambiente se tornó aún más distendido con la sorpresiva llegada de Nico Vázquez, amigo personal de Attias y figura reconocida del espectáculo. Invitado para oficiar como jurado en una pequeña puesta en escena, aportó su humor y complicidad, al sumarse al homenaje de la noche. Mientras las parejas ya estaban realizando cada uno de sus platos, la conductora junto con el invitado se acercaron a la estación de trabajo de Gonet y Attias. Allí tuvo lugar una escena de un típico culebrón.
"Espero que esto te lleve a los años de felicidad de Turquía”, propuso la actriz, lo que desató la risa generalizada de los que allí se encontraban. Menos para Wanda, que captó la ironía de inmediato: “Turquia me pone muy agresiva, perra, has dicho la palabra mágica”.
Nico Vázquez y Emilia Attias rememoraron su paso por "Casi Ángeles"
En ese instante Wanda tomó de los pelos a Attias, para luego esta última darle de probar la salsa que estaba realizando. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría: Wanda Nara terminó desmayada en el piso, en un paso de comedia que fue vitoreado por todos.
La conversación giró en torno a las impresiones sobre los sabores, mientras el ambiente seguía marcado por el tono humorístico y la complicidad generada por el homenaje teatral. Entre frases sueltas y ocurrencias, la interacción entre Wanda Nara, Vázquez y Attias marcó el ritmo de la noche y le dio a la competencia un matiz inesperado, fusionando el arte dramático con el reality culinario.
El fingido desmayo de Wanda Nara que sorprendió a todos
La combinación de humor, referencias personales y un acting inesperado convirtió la consigna en uno de los segmentos más distendidos de la edición.
Después de las actuaciones y el despliegue teatral, la competencia retomó su cauce habitual con la evaluación de los platos por parte del jurado. La tensión y la expectativa se sintieron entre los participantes al momento de los anuncios.
Los jueces llamaron primero a Emilia y La Reini. Ambas recibieron la noticia de que su preparación había sido la destacada de la noche. El jurado les comunicó que, gracias a la calidad de su plato, obtenían el pase directo al balcón, asegurando su continuidad en la próxima ronda del certamen.
El turno siguiente fue para Susana Roccasalvo y La Joaqui. En su caso, el resultado no fue favorable. La evaluación de los jueces reflejó que su desempeño no alcanzó las expectativas, manteniéndolas en una posición incómoda dentro de la competencia.
Por último, Miguel Ángel Rodríguez y Maxi Lópezenfrentaron la devolución del jurado. A pesar de recibir varias críticas sobre su trabajo, la dupla consiguió convencer a los jueces lo suficiente para avanzar en la competencia, logrando así evitar la eliminación en esta instancia.