MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Emilia Attias la rompieron con una actuación en vivo que terminó con un desmayo

Durante la gala inspirada en Romeo y Julieta y con la participación especial de Nico Vázquez, la conductora con la actriz improvisaron una escena enfocada en la comida turca. Entre risas y complicidad, la ex de mauro Icardi tuvo una llamativa reacción que sorprendió a todos.