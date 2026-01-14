"Primera y última vez que voy": Sofía "La Reini" Gonet enfurecida con una entrevista en la TV
Un inesperado giro en un programa de Telefe dejó a una influencer muy enojada tras ser expuesta a preguntas incómodas y un informe que nada tenía que ver con su carrera. El descargo que realizó en TikTok.
La influencer relató que el primer momento incómodo llegó cuando las preguntas se desviaron hacia su vida personal.
Lo que empezó como una participación más terminó en un momento de fuerte incomodidad televisiva.Sofi Gonet protagonizó un tenso episodio en el programa “Cortá por Lozano”, abandonó el canal visiblemente enojada y luego hizo un extenso descargo en TikTok, donde habló de humillación y falta de cuidado.
Un paso por el programa que no salió como esperaba
La influencer y participante de MasterChef fue invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por Telefe, con una consigna clara: hablar de su experiencia en el reality de cocina.
Sin embargo, según relató la propia Sofi Gonet, el enfoque cambió apenas se sentó en el estudio.
“La consigna era hablar de MasterChef, de cómo me estaba llevando con la cocina, con el programa. Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas”, explicó en su video.
Sofía "La Reini" Gonet enfurecida con una entrevista que le hicieron en Cortá por Lozano.
El malestar en vivo y el giro del contenido
El primer momento incómodo llegó cuando las preguntas se desviaron hacia su vida personal. “Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”, expresó.
La situación escaló cuando el programa propuso un juego en vivo para comparar a participantes con platos de cocina, incluso a personas que Gonet dijo no conocer. “Era la primera vez que los veía y tenía que inventar qué plato eran. En vivo y en directo fluir mi creatividad”, relató.
El informe que desató el enojo
El punto de quiebre llegó con la emisión de un informe que, según Gonet, nada tenía que ver con su desempeño culinario. “Vero dice ‘ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de la Reini por MasterChef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome loca, psiquiátrica, que me tenían que internar”, afirmó.
Visiblemente afectada, definió el momento como una forma de violencia mediática: “Esto no se puede creer. Este nivel es violencia. Todo, todo en contra mío”.
"Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”, dijo La Reini sobre su relación con Homero Pettinato.
“Me sentí superhumillada”
En su descargo, la influencer también enumeró el esfuerzo personal que implicó su paso por el reality. “Tomé cuatro clases por semana durante cuatro meses. Fui con una falsa rinoplastia, fui pelada a MasterChef para que no puedan ni siquiera usar ese clip”, contó.
Y agregó una frase que resume el impacto emocional del episodio: “Me sentí superhumillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar”.
La salida del canal y la “crisis de diva”
Tras finalizar el programa, Gonet abandonó el canal enojada. “El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos”, reconoció, aunque también relativizó el episodio con humor: “¿Qué trayectoria? No terminé ni el ingreso a Comunicación Social en la Universidad de La Matanza. Me duró cinco minutos nada más”.
Minutos después, el tono cambió: “Me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”, cerró, rescatando incluso detalles positivos del día, como su outfit, el equipo del programa y “el perro de Vero Lozano”.
Un episodio que reabre el debate
El cruce dejó expuestas las tensiones que pueden surgir en la televisión en vivo y volvió a poner en discusión los límites entre el entretenimiento, la exposición y el cuidado de los invitados. Por ahora, desde Telefe no hubo declaraciones oficiales, pero el descargo de Gonet amplificó el impacto del episodio más allá de la pantalla.