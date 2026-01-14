Abandonó a los gritos el canal

"Primera y última vez que voy": Sofía "La Reini" Gonet enfurecida con una entrevista en la TV

Un inesperado giro en un programa de Telefe dejó a una influencer muy enojada tras ser expuesta a preguntas incómodas y un informe que nada tenía que ver con su carrera. El descargo que realizó en TikTok.