¡Brillo total!

"La Reini" redobló la apuesta: se bañó en oro y sorprendió con una producción que explotó en redes

Tras quedarse con la “medalla dorada” por su risotto en MasterChef Celebrity Argentina, la influencer Sofía Gonet celebró el logro con una producción fotográfica de alto impacto: body paint dorado, accesorios a tono y un look impactante.