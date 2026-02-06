#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
¡Brillo total!

"La Reini" redobló la apuesta: se bañó en oro y sorprendió con una producción que explotó en redes

Tras quedarse con la “medalla dorada” por su risotto en MasterChef Celebrity Argentina, la influencer Sofía Gonet celebró el logro con una producción fotográfica de alto impacto: body paint dorado, accesorios a tono y un look impactante.

La Reini llevó su festejo al extremo con body paint dorado y una puesta que dio qué hablar.La Reini llevó su festejo al extremo con body paint dorado y una puesta que dio qué hablar.
Seguinos en
Por: 

Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, volvió a encender Instagram con una nueva megaproducción fotográfica inspirada en su reciente triunfo en MasterChef Celebrity Argentina.

Luego de ganar la “medalla dorada” gracias a su risotto, la influencer decidió traducir ese logro a imágenes: posó con el cuerpo cubierto de pintura dorada, en una puesta que se robó todas las miradas.

Pintura dorada de pies a cabeza, accesorios a tono y una producción pensada para no pasar desapercibida.Pintura dorada de pies a cabeza, accesorios a tono y una producción pensada para no pasar desapercibida.

Fiel a su estilo disruptivo -que ya venía mostrando desde su ingreso a la competencia-, compartió las fotos en su cuenta de Instagram y rápidamente se multiplicaron las reacciones.

Pintura dorada de pies a cabeza, accesorios a tono y una producción pensada para no pasar desapercibida.Pintura dorada de pies a cabeza, accesorios a tono y una producción pensada para no pasar desapercibida.

En la sesión, “La Reini” combinó el dorado total con un conjunto de jean de Diesel, sumó una cartera del mismo color y completó el look con su pelo rubio, reforzando la idea de “medalla dorada” como estética y celebración.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro