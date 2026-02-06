"La Reini" redobló la apuesta: se bañó en oro y sorprendió con una producción que explotó en redes

Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, volvió a encender Instagram con una nueva megaproducción fotográfica inspirada en su reciente triunfo en MasterChef Celebrity Argentina.
Tras quedarse con la “medalla dorada” por su risotto en MasterChef Celebrity Argentina, la influencer Sofía Gonet celebró el logro con una producción fotográfica de alto impacto: body paint dorado, accesorios a tono y un look impactante.
Luego de ganar la “medalla dorada” gracias a su risotto, la influencer decidió traducir ese logro a imágenes: posó con el cuerpo cubierto de pintura dorada, en una puesta que se robó todas las miradas.
Fiel a su estilo disruptivo -que ya venía mostrando desde su ingreso a la competencia-, compartió las fotos en su cuenta de Instagram y rápidamente se multiplicaron las reacciones.
En la sesión, “La Reini” combinó el dorado total con un conjunto de jean de Diesel, sumó una cartera del mismo color y completó el look con su pelo rubio, reforzando la idea de “medalla dorada” como estética y celebración.