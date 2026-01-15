Crece el conflicto

Verónica Lozano le respondió a Sofía Gonet tras su descargo: “Yo no maltrato a nadie”

Luego del fuerte testimonio que la influencer publicó en redes sociales tras su paso por Cortá por Lozano, la conductora decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos. Sin rodeos, se refirió al episodio, rechazó las acusaciones y aseguró que jamás tuvo intención de exponer ni humillar a la ex participante de MasterChef.