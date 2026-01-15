Verónica Lozano le respondió a Sofía Gonet tras su descargo: “Yo no maltrato a nadie”
Luego del fuerte testimonio que la influencer publicó en redes sociales tras su paso por Cortá por Lozano, la conductora decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos. Sin rodeos, se refirió al episodio, rechazó las acusaciones y aseguró que jamás tuvo intención de exponer ni humillar a la ex participante de MasterChef.
Sofía Gonet y Verónica Lozano cruzadas por una polémica entrevista.
El descargo viral de Sofía Gonet tras su paso por Cortá por Lozano tuvo una rápida respuesta. Verónica Lozano habló públicamente del episodio, negó haber ejercido maltrato o humillación y aseguró que la entrevista se desarrolló dentro de los códigos habituales del programa, en medio de una polémica que reabrió el debate sobre los límites del entretenimiento televisivo.
La polémica estalló después de que Gonet difundiera un extenso descargo en TikTok en el que relató su malestar por la entrevista que le realizaron en el ciclo que conduce Lozano por Telefe. Allí habló de “violencia”, de sentirse “humillada” y de no haber sido cuidada por la producción del programa.
La Reini enojada con Cortá por Lozano.
Ante la repercusión del video y el debate que se generó en redes, Verónica Lozano decidió “recoger el guante” y responder al aire. En diálogo con distintos programas, la conductora fue tajante: negó cualquier tipo de destrato y defendió la dinámica habitual del envío. “Yo no maltrato a nadie. No es mi forma, no es mi estilo y quienes me conocen lo saben”, afirmó.
“No hubo mala intención”
Según explicó Lozano, la entrevista a Sofía Gonet se desarrolló dentro de los parámetros habituales del programa, que combina actualidad, entretenimiento y comentarios sobre los participantes de realities televisivos. “El tono es siempre el mismo, lúdico, distendido. Nadie quiso incomodar a nadie”, señaló.
Además, la conductora remarcó que muchas de las consignas que incomodaron a Gonet forman parte del juego televisivo y que en ningún momento se buscó exponerla negativamente. “Si alguien se sintió mal, lo lamento, pero no hubo mala intención ni un plan para perjudicarla”, sostuvo.
En su video, Sofía Gonet relató que había accedido a ir al programa con dudas, ya que no suele dar entrevistas, y que esperaba hablar exclusivamente de su experiencia en MasterChef. Sin embargo, según su testimonio, se encontró con preguntas vinculadas a su vida personal, su expareja Homero Pettinato y a conflictos mediáticos que ella creía cerrados.
La Reini está enojada con el programa tras la insistencia en indagar sobre la relación con su ex.
También cuestionó el informe que se emitió durante el programa, al asegurar que no incluyó imágenes de su paso por el reality y que se centró en viejas polémicas. “Me sentí súper humillada, como si me hubieran clavado un puñal por la espalda”, expresó, visiblemente afectada.
Un cruce que reavivó el debate
El cruce entre Gonet y Lozano volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del entretenimiento televisivo, el cuidado de los invitados y el impacto que una entrevista puede tener en figuras que no están habituadas a la exposición mediática.
Mientras Sofía Gonet eligió hacer catarsis desde sus redes, Verónica Lozano optó por responder desde la pantalla y dejar en claro su postura, convencida de que actuó con profesionalismo.
La polémica, amplificada por las redes sociales, deja al descubierto una tensión cada vez más frecuente entre la lógica de la televisión y la sensibilidad de las nuevas figuras mediáticas. Por ahora, ambas partes dejaron clara su posición, aunque el debate sobre los límites del espectáculo sigue abierto.