En San Carlos Sud

150 años de la Sociedad de Canto Harmonie: el corazón coral que nació con la colonia San Carlos

Fundada en 1876 por los primeros colonos, la institución se consolida como una de las entidades corales más antiguas de la República Argentina. Con una agenda que abarca todo el 2026, dirigentes, coreutas y la comuna local ultiman detalles para un aniversario que promete rescatar la mística de los pioneros y proyectar su cultura hacia las nuevas generaciones.