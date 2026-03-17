150 años de la Sociedad de Canto Harmonie: el corazón coral que nació con la colonia San Carlos

La Sociedad de Canto Harmonie transita un año especial. En 2026 la institución celebrará 150 años de vida, una trayectoria que la ubica entre las entidades corales más antiguas de la Argentina y como un verdadero símbolo cultural de San Carlos Sud.
Fundada en 1876 por los primeros colonos, la institución se consolida como una de las entidades corales más antiguas de la República Argentina. Con una agenda que abarca todo el 2026, dirigentes, coreutas y la comuna local ultiman detalles para un aniversario que promete rescatar la mística de los pioneros y proyectar su cultura hacia las nuevas generaciones.
La Sociedad de Canto Harmonie transita un año especial. En 2026 la institución celebrará 150 años de vida, una trayectoria que la ubica entre las entidades corales más antiguas de la Argentina y como un verdadero símbolo cultural de San Carlos Sud.
De cara a esta fecha histórica, dirigentes, coreutas y autoridades locales comenzaron a trabajar en una agenda de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año.
La presidenta comunal Florencia Primo a El Litoral explicó que desde el gobierno local acompañan el proceso organizativo y las gestiones necesarias para concretar las celebraciones.
“Es una institución muy importante para la localidad, una de las primeras de San Carlos Sud, con una enorme historia. Desde la comuna estamos acompañando a la institución en este camino hacia los 150 años y gestionando ante organismos provinciales distintas actividades culturales que puedan sumarse a los festejos”, señaló.
El acto central está previsto para el 10 de mayo, fecha que recuerda la fundación formal de la sociedad en 1876. Además, se proyectan conciertos, presentaciones musicales y otras propuestas culturales que buscarán extender la celebración a lo largo de varios meses.
La vida de la institución gira en torno a su coro, núcleo fundacional que nació de las tradiciones musicales traídas por inmigrantes europeos. El presidente de la entidad, Carlos Pus, recordó que aquellas primeras canciones interpretadas por los colonos en idioma alemán marcaron el origen de la agrupación.
“Era un coro masculino que cantaba las canciones que los inmigrantes traían de Europa. Con el tiempo se fueron incorporando voces femeninas, el coro se volvió mixto y el repertorio se amplió a otros idiomas”, explicó.
Actualmente el conjunto coral cuenta con unos 25 integrantes estables, a los que este año se sumaron nuevos coreutas. Muchos de ellos pertenecen a familias que han mantenido una relación histórica con la institución, lo que refuerza el carácter comunitario del proyecto.
Para Francisco Lemos, el coro representa mucho más que una actividad artística. “Esto es una familia. Muchos de nosotros llegamos de chicos y seguimos aquí después de décadas. Mantener una institución cultural durante tantos años no es sencillo, pero siempre hubo gente comprometida con sostenerla”, señaló.
El director del coro, Ezequiel Ambodt, trabaja junto a los coreutas en una propuesta artística especial para el aniversario.
La idea es presentar un concierto escénico que recorra los principales momentos de la historia institucional a través de la música.
“Queremos contar la historia de la Sociedad de Canto a través de las canciones. Empezar con el coro masculino cantando en alemán, después el coro femenino, luego el coro mixto y finalmente el repertorio que se fue incorporando en español”, explicó.
La puesta incluirá también referencias a momentos claves de la trayectoria de la entidad, como el incendio que destruyó su salón en la década de 1960 y la posterior reconstrucción impulsada por socios y vecinos.
La investigación para esta producción implicó revisar archivos, fotografías y programas de conciertos, además de recoger testimonios de integrantes que llevan décadas vinculados a la institución. Uno de los casos más emblemáticos es el de una coreuta que superó los 70 años de participación en el coro.
La historia de la Sociedad de Canto Harmonie está estrechamente ligada a la evolución cultural de la colonia. A lo largo de su trayectoria organizó festivales, encuentros corales y presentaciones que trascendieron el ámbito local.
El coro realizó viajes y actuaciones en distintas provincias argentinas y también en países de América Latina como Brasil, Paraguay, Chile y Colombia, representando a la comunidad sancarlina en numerosos escenarios.
La institución también impulsó otras actividades culturales y educativas, entre ellas clases de música, enseñanza del idioma alemán, coros infantiles y propuestas artísticas destinadas a jóvenes.
A medida que se acerca la fecha central, el sentimiento que prevalece entre los dirigentes es de una enorme responsabilidad.
El tesorero Omar Fun y la prosecretaria Norma Giacomino coinciden en que el mayor reto no es solo organizar una fiesta inolvidable, sino asegurar que la llama no se apague. El recambio generacional es la clave para que la institución pueda proyectar otros 150 años de vida.
“El compromiso de los socios y de los colaboradores anónimos es lo que nos trajo hasta acá. Ver hoy a jóvenes sumándose al coro o interesándose por la historia de la institución nos da la pauta de que el legado de los inmigrantes sigue vigente”, señalaron.
A un siglo y medio de su fundación, la Sociedad de Canto Harmonie sigue demostrando que la música es el lenguaje universal que permite unir épocas.
Aquellas melodías que alguna vez resonaron en un dialecto lejano en medio de la llanura virgen, hoy continúan vibrando con la misma fuerza, recordándonos que la identidad de un pueblo se construye cantando, trabajando y, sobre todo, recordando.