A partir de marzo

San Carlos Sud celebra el Día de la Mujer y lanza una amplia agenda de talleres gratuitos

La Comuna de San Carlos Sud celebrará el Día Internacional de la Mujer con la 5° Peña organizada junto al Club Unión Progresista. En ese marco, la presidenta comunal Florencia Primo confirmó a El Litoral además el inicio de una variada oferta de talleres culturales, recreativos y de formación, todos con inscripción libre y gratuita para vecinos de la localidad.