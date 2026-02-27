San Carlos Sud celebra el Día de la Mujer y lanza una amplia agenda de talleres gratuitos

San Carlos Sud se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la quinta edición de la tradicional Peña de la Mujer, una propuesta que ya forma parte del calendario institucional y social del pueblo.
La Comuna de San Carlos Sud celebrará el Día Internacional de la Mujer con la 5° Peña organizada junto al Club Unión Progresista. En ese marco, la presidenta comunal Florencia Primo confirmó a El Litoral además el inicio de una variada oferta de talleres culturales, recreativos y de formación, todos con inscripción libre y gratuita para vecinos de la localidad.
El evento se realizará el viernes 6 a las 21 horas en el patio de la sede social del Club Deportivo Unión Progresista y es organizado en conjunto entre la Comuna y la Subcomisión de Fútbol Infantil de la institución, reforzando el trabajo articulado entre el Estado local y las entidades intermedias.
La actividad propone un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración para mujeres de distintas generaciones, en un ámbito distendido y comunitario.
Desde la organización destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que fortalecen los lazos sociales y consolidan el sentido de pertenencia en la localidad.
Las mujeres con domicilio en San Carlos Sud podrán retirar su entrada libre y gratuita presentando el DNI en la sede comunal, en días y horarios de atención al público, a partir del lunes 23.
Desde la Comuna explicaron que esta modalidad apunta a garantizar que el beneficio llegue a las vecinas del pueblo, promoviendo una celebración inclusiva y organizada.
En paralelo a la celebración, la presidenta comunal Florencia Primo anunció el inicio de una nutrida agenda de talleres para el transcurso del año.
“Pensamos distintos talleres para los vecinos de San Carlos Sud. Pero también en algunas oportunidades recibimos personas de otras localidades porque creemos que eso no debe ser una limitante para participar en propuestas tan interesantes”, expresó.
Entre las propuestas confirmadas se encuentran: Taller de la Memoria, Actividades aeróbicas y circuito funcional, Clases de folklore y Taller de teatro para niños.
La inscripción, según explicó la mandataria, debe realizarse en la sede comunal para poder registrar a los participantes y organizar cada espacio de manera adecuada.
Con el objetivo de fomentar la creatividad, la expresión corporal y el trabajo en grupo, la Comuna lanzó el Taller de Teatro destinado a los más pequeños.
El espacio está pensado como una instancia de aprendizaje y recreación donde los niños puedan desarrollar habilidades comunicacionales, fortalecer la confianza y explorar el lenguaje teatral a través del juego.
Las clases comenzarán el miércoles 18 de marzo y se dictarán todos los miércoles de 18:30 a 20 horas en el SUM Comunal, ubicado en San Martín 952. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y deben realizarse en la sede comunal.
El Taller de la Memoria iniciará el lunes 2 de marzo de 2026 y se desarrollará todos los lunes de 14 a 15 horas en el Espacio de Formación y Capacitación Comunal, en San Martín 675.
La propuesta apunta a fortalecer funciones cognitivas como atención, concentración y memoria, mediante ejercicios prácticos y dinámicas grupales en un entorno participativo.
Las inscripciones son presenciales en la sede comunal, donde los interesados deberán presentar nombre, DNI, dirección y teléfono. La atención se realiza de 7 a 12 horas.
Otra de las iniciativas destacadas es el inicio de las clases de actividades aeróbicas y circuito funcional, orientadas a promover hábitos saludables y actividad física regular.
Las clases comenzarán el martes 3 de marzo de 2026 y se dictarán martes y jueves de 14 a 15 horas en el SUM Comunal (San Martín 952).
“Buscamos ofrecer espacios accesibles para que nuestros vecinos puedan mantenerse activos y saludables”, señaló Primo.
La presidenta comunal subrayó que la planificación anual combina celebración, formación y recreación, con el objetivo de fortalecer el entramado social de la localidad.
Con la 5° Peña de la Mujer como punto de partida y una variada oferta de talleres gratuitos, San Carlos Sud consolida una política de gestión orientada a la inclusión, la participación y el desarrollo cultural y social de su comunidad.