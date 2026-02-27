#HOY:

Con apoyo provincial

Marcelino Escalada avanza con obras claves en caminos rurales

La Comuna de Marcelino Escalada realizó la apertura de sobres para la licitación pública destinada al reacondicionamiento de caminos rurales en el marco del programa provincial Caminos Productivos. La inversión supera los $455 millones y forma parte de una política estratégica del Gobierno de Santa Fe para fortalecer la conectividad y competitividad del sector productivo.

 12:16
Con la participación del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, se desarrolló el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública impulsada por la gestión del presidente comunal Federico Bórtolli en Marcelino Escalada.

Tres empresas presentaron ofertas para ejecutar las tareas de reacondicionamiento de la traza rural del distrito, una intervención considerada estratégica para mejorar la transitabilidad y garantizar condiciones adecuadas de circulación en los caminos naturales.

Se trata de una política pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que consolida la red vial rural con una inversión superior a $10.800 millones y 468 kilómetros de construcción.Se trata de una política pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que consolida la red vial rural con una inversión superior a $10.800 millones y 468 kilómetros de construcción.

El proceso licitatorio se enmarca en el programa provincial Caminos Productivos, una herramienta diseñada para fortalecer la infraestructura vial en zonas rurales y potenciar la competitividad de las economías regionales.

Un convenio gestionado a comienzos de año

La concreción de la licitación es resultado de un convenio gestionado por Borla durante los primeros meses del año y posteriormente firmado junto al jefe comunal.

El acuerdo establece una inversión total de $455.713.712 para la ejecución de las obras en Marcelino Escalada. El desembolso fue programado en dos tramos, con el objetivo de garantizar que, una vez certificado el avance de los trabajos, se asegure una administración eficiente y transparente de los recursos provinciales.

Este esquema de financiamiento por etapas permite acompañar el desarrollo de la obra en función de su magnitud y de los plazos técnicos previstos para su ejecución.

Caminos Productivos: impacto económico y social

El programa Caminos Productivos es una política pública impulsada por el Gobierno de Provincia de Santa Fe, orientada a consolidar la red vial rural mediante una inversión superior a los $10.800 millones y la construcción de 468 kilómetros de caminos.

El objetivo central es mejorar la conectividad entre zonas productivas y rutas, autopistas y centros urbanos, optimizando así la logística y reduciendo costos de transporte para las distintas actividades económicas.

Pero el impacto no se limita al sector productivo. La mejora en la transitabilidad beneficia directamente a trabajadores rurales, docentes, alumnos y familias que residen a la vera de las trazas intervenidas, facilitando el acceso a servicios esenciales y garantizando mayor seguridad vial.

Desarrollo local y competitividad

Para Marcelino Escalada, la obra representa una intervención clave en su entramado territorial. La consolidación de caminos rurales no solo mejora la salida de la producción agropecuaria, sino que fortalece la integración del distrito con el resto del departamento San Justo.

La apertura de sobres marca el inicio formal de una etapa decisiva: la evaluación técnica de las ofertas y la posterior adjudicación para dar comienzo a los trabajos en el terreno.

Con esta inversión, la Comuna busca dar respuesta a una demanda histórica del sector rural y acompañar el crecimiento productivo con infraestructura acorde a las necesidades actuales.

