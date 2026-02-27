Con apoyo provincial

Marcelino Escalada avanza con obras claves en caminos rurales

La Comuna de Marcelino Escalada realizó la apertura de sobres para la licitación pública destinada al reacondicionamiento de caminos rurales en el marco del programa provincial Caminos Productivos. La inversión supera los $455 millones y forma parte de una política estratégica del Gobierno de Santa Fe para fortalecer la conectividad y competitividad del sector productivo.