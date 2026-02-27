Departamento Las Colonias

Color, música y emprendedores: Humboldt palpita su gran noche de carnaval

El presidente comunal Martín Quiroz confirmó a El Litoral que los Carnavales 2026 tendrán un corsódromo completamente rediseñado para ganar dinamismo y mejorar la experiencia del público. Además, repasó los avances en obras clave como la repavimentación de calle Batistín Salvetti, la construcción de un nuevo natatorio en Colonia Nueva y el fortalecimiento de los talleres de oficio y la agenda cultural local.