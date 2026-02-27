Color, música y emprendedores: Humboldt palpita su gran noche de carnaval

Con expectativas “altas y muy buenas”, Quiroz adelantó que este año la organización decidió mejorar integralmente el esquema del corsódromo sobre la Avenida 9 de Julio.
El presidente comunal Martín Quiroz confirmó a El Litoral que los Carnavales 2026 tendrán un corsódromo completamente rediseñado para ganar dinamismo y mejorar la experiencia del público. Además, repasó los avances en obras clave como la repavimentación de calle Batistín Salvetti, la construcción de un nuevo natatorio en Colonia Nueva y el fortalecimiento de los talleres de oficio y la agenda cultural local.
El principal cambio será el recorrido, que pasará a ser lineal. El objetivo es dotar de mayor fluidez al espectáculo y reducir los tiempos de espera entre comparsas y números artísticos. El escenario estará ubicado en la mitad del trazado, permitiendo una dinámica más ágil y continua durante toda la noche.
“Queríamos que al recorrido sume dinamismo y que la gente no tenga que esperar mucho tiempo para ver otra comparsa o un número artístico”, explicó el presidente comunal de Humboldt a El Litoral.
La propuesta fue presentada en reuniones preliminares con instituciones locales. “Implica una reorganización y un esfuerzo de todos, pero el compromiso de las instituciones fue excelente”, afirmó.
La edición 2026 contará con el paso de las comparsas Malibú, Bossa Nova y Sol Naciente, que aportarán despliegue coreográfico y color al tradicional festejo.
También dirá presente la comparsa local Sonando Va, referente cultural de la localidad, reafirmando la identidad festiva de Humboldt.
En materia musical, la noche tendrá espectáculos en vivo: Diego y su banda animarán la jornada y el cierre estará a cargo de Grupo Cali, que pondrá el broche final a puro ritmo. El evento comenzará a las 20:30 horas sobre la Avenida 9 de Julio.
Quiroz confirmó la continuidad del taller de murga local, que este año atravesó una reconfiguración en su equipo docente, pero mantiene el compromiso de los jóvenes y nuevos profesores.
“Entre todos se construyen los carnavales. Las instituciones también participan con buffets y puestos, y termina ganando la comunidad en su conjunto”, destacó.
En paralelo a la agenda festiva, la Comuna avanza en infraestructura deportiva. Quiroz confirmó la firma de un convenio junto al senador departamental Rubén Pirola para incorporar el programa de natatorios en Colonia Nueva.
Se trata del natatorio número 17 dentro del programa impulsado por el legislador, destinado a localidades que no contaban con este tipo de infraestructura.
Colonia Nueva, que forma parte del distrito Humboldt, no posee piletas permanentes, y la demanda comunitaria era alta. “El impacto va a ser muy positivo”, señaló Quiroz.
"El nuevo espacio permitirá desarrollar la colonia de vacaciones con infraestructura propia; Incorporar programas provinciales de recreación; Sumar actividades para adultos y adultos mayores; Integrar a las escuelas rurales cercanas. La expectativa es inaugurar el natatorio para la próxima temporada de verano", anticipó Quiroz.
En materia de obras públicas, el Ejecutivo local avanzará con la repavimentación completa de calle Batistín Salvetti, una arteria con deterioro de larga data.
"Ya fue adjudicada la compra del hormigón y en los próximos días comenzará el levantamiento del pavimento existente para trabajar sobre la base y ejecutar el nuevo hormigonado. La obra se enmarca en el convenio Brigadier gestionado ante la Provincia, también con el acompañamiento del senador Pirola", sostuvo el Jefe Comunal.
Estos trabajos se suman a intervenciones realizadas en el entorno del Club Juventud y forman parte de un plan de bacheo integral con prioridades definidas. Con la finalización del período de altas temperaturas, se retomará con mayor intensidad el cronograma previsto para todo el año.