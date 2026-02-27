Habilitaron un nuevo Centro de Salud en Colonia Yatay
Durante el acto de apertura se remarcó que la puesta en funcionamiento del centro sanitario es el resultado de un trabajo articulado entre el gobierno provincial, la senaduría, el hospital, la comuna y la comunidad.
La comunidad de Colonia Yatay vivió una jornada significativa con la inauguración oficial de su nuevo Centro de Salud, un espacio que vuelve a convertirse en punto de atención y cuidado para las familias de la zona. El acto reunió a autoridades provinciales, representantes de la salud pública, dirigentes locales y vecinos que desde hace años impulsaban la recuperación de este servicio esencial.
Durante el acto de apertura se remarcó que la puesta en funcionamiento del centro sanitario es el resultado de un trabajo articulado entre el gobierno provincial, la senaduría, el hospital, la comuna y la comunidad.
La actividad contó con la presencia del secretario de Gestión Territorial Centro Norte del Ministerio de Salud de Santa Fe, Leonardo Martínez; el presidente de la comuna de Colonia Teresa, Santiago Vigil, también asistió, Marcela Vivas en representación del senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani.
Del mismo modo, estuvieron presentes directivos del Hospital Dr. Guillermo Rawson, entre ellos su director, el doctor Isaac Wainziger, el subdirector Mauricio Minetti y el administrador Mauro Kogel, junto a los equipos de enfermería y atención primaria que trabajan en el territorio.
Acciones
Este nuevo espacio permitirá fortalecer la atención primaria de la salud, acercando servicios esenciales y evitando que muchas familias deban trasladarse varios kilómetros para recibir asistencia médica.
Autoridades sanitarias destacaron que el objetivo central es seguir construyendo una red de salud más cercana al territorio. En ese sentido, señalaron que la prevención, los controles y el acompañamiento a las familias son pilares fundamentales del sistema sanitario.
Además, adelantaron que con el tiempo se irán sumando nuevos servicios y operativos en la localidad, incluyendo acciones de promoción y campañas de atención especializada.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento al esfuerzo sostenido de la comunidad de Colonia Yatay. Vecinos y vecinas recordaron los años en que el antiguo centro debió cerrar por problemas edilicios y el largo proceso de gestiones para lograr su reapertura.
Ese reclamo colectivo, acompañado por instituciones y autoridades, fue clave para que hoy el proyecto sea una realidad.
Desde el equipo de enfermería resaltaron la importancia de volver a contar con un espacio propio para brindar atención, subrayando que durante mucho tiempo se trabajó para que el centro pudiera reabrir sus puertas. Asimismo, remarcaron el compromiso de seguir fortaleciendo la atención primaria y el acompañamiento a la comunidad.
Trabajo conjunto
Por su parte, el director del hospital expresó su satisfacción por el trabajo conjunto que permitió concretar la obra y destacó la importancia de seguir consolidando el sistema de salud en red, articulando acciones entre hospitales, centros de salud y organismos provinciales.
El presidente comunal Santiago Vigil también valoró el esfuerzo compartido y agradeció el acompañamiento de los vecinos, destacando que la participación de la comunidad es fundamental para identificar necesidades y avanzar en soluciones concretas. En esa línea, reafirmó el compromiso de continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de la región.
Finalmente, tras las palabras de las autoridades y representantes de la comunidad, se realizó el tradicional corte de cinta que dejó oficialmente inaugurado el Centro de Salud. El nuevo espacio simboliza no solo una mejora en la infraestructura sanitaria, sino también el resultado de la organización y el trabajo conjunto de toda una comunidad que luchó por recuperar un servicio esencial.
Con esta apertura, Colonia Yatay da un paso importante en el fortalecimiento de la salud pública, garantizando atención más cercana, prevención y acompañamiento para sus habitantes.