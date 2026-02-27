Historias

De la Capital Provincial del Carnaval a Brasil: Sastre tuvo su embajadora en el Sambódromo de Río de Janeiro

Abigail Varela, pasista de la comparsa Penambí Berá, llevó consigo la historia de un pueblo que vive y respira los corsos cariocas desde hace más de 60 años. "Nuestra comparsa es mi máxima inspiración y quien hizo posibles este sueño".