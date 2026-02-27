De la Capital Provincial del Carnaval a Brasil: Sastre tuvo su embajadora en el Sambódromo de Río de Janeiro
Abigail Varela, pasista de la comparsa Penambí Berá, llevó consigo la historia de un pueblo que vive y respira los corsos cariocas desde hace más de 60 años. "Nuestra comparsa es mi máxima inspiración y quien hizo posibles este sueño".
Una de las integrantes de la emblemática comparsa Penambí Berá, grupo artístico que le da vida a la Capital Provincial del Carnaval, cumplió el máximo sueño de cualquier pasista: desfilar en el mítico Sambódromo de Río de Janeiro junto a la histórica escola Porto da Pedra.
«Todavía no caigo. Cuando me pongo a pensar en lo que viví no lo puedo creer. Lo que me sucedió es enorme. Lo soñé siempre, hace mucho tiempo que me vengo perfeccionando en la cultura del samba», contó emocionada en diálogo con este medio Abigail Varela, sastrense que conquistó hace semanas atrás los cariocas brasileños.
Reconocida por su destreza y carisma en los carnavales de Sastre, llevó el samba característico de la cabecera del departamento San Martín al corazón de Brasil. Tras meses de preparación y una dedicación incansable, la joven se integró a las filas de Porto da Pedra, una de las agrupaciones más prestigiosas que compite Río de Janeiro.
"Fue una experiencia increíble"
“Fue una experiencia increíble, inolvidable. Llegue a través de una convocatoria que se hace para quienes nos dedicamos al samba. Fui seleccionada y comenzamos con los ensayos virtuales. Fueron dos meses de prácticas a distancia, durante diciembre y enero. Ya en febrero ensayamos en Río con el resto de pasistas y músicos”, recordó aún sin caer en lo que sucedió.
En tal sentido, la pasista de Penambí Berá puntualizó que la agrupación contaba con unas 2.000 personas, teniendo el ala internacional a la que ella pertenecía un total de 56. «Fueron 7 escuelas las que desfilaron esa noche, se hizo extenso. Salimos a bailar penúltimos, cerca de las 5 de la mañana. Pero se vive con mucha alegría y entusiasmo. Fue una hora de desfile increíble”.
No fue casualidad. La llegada de Varela a Río de Janeiro es fruto de años junto a la comparsa Penamí Berá y su perfeccionamiento técnico luego de cursar la carrera de Danzas en la Universidad de las Artes (Buenos Aires), donde actualmente se desempeña como docente.
«Hace diez años, cuando me fui a estudiar, decidí que la danza iba a ser mi vida. Entonces que me haya pasado esto es un sueño cumplido».
Cierre del carnaval
El cierre de la Capital Provincial del Carnaval la vio brillar en el corsódromo «Toto» Strada el pasado sábado 21. Para la ciudad de Sastre, contar con una embajadora en el Sambódromo refuerza la importancia cultural de sus festejos y posiciona a la Penambí Berá como una verdadera cantera de talentos.
«Los corsos tuvieron total influencia en todo sentido. Cuando comencé a trabajar como coreógrafa en los carnavales locales, entre 2022 y 2023, aposté por tomar este rumbo. Empecé a perfeccionarme en samba. Entonces siempre digo que Sastre y nuestra comparsa son mi máxima inspiración y quienes hicieron posibles este sueño».
Varela no solo bailó para miles de personas presentes y millones de televidentes, sino que además llevó consigo la historia de un pueblo que vive y respira carnaval desde hace más de 60 años.