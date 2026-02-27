Actualizan las prestaciones para personas con discapacidad: ¿de cuánto es el aumento?

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con un incremento del 5,78% correspondiente a febrero de 2026.
El Ministerio de Salud oficializó una suba en los aranceles del sistema de prestaciones básicas. La medida se vincula con la evolución de la inflación y busca adecuar los valores que perciben los prestadores.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 340/2026, publicada en el Boletín Oficial , y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en el nomenclador vigente.
La actualización se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, y se aplicará sin distinción entre los distintos tipos de prestaciones.
El aumento alcanza al nomenclador que regula los valores de las prestaciones del Sistema de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901. Este sistema establece el marco para servicios como rehabilitación, transporte, educación especial, acompañamiento terapéutico y otras prestaciones esenciales.
El nomenclador funciona como referencia nacional para el pago que reciben instituciones, centros especializados y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado.
Según se detalla en la resolución, el ajuste responde a la necesidad de adecuar los aranceles a la evolución de los precios, en línea con lo establecido por la normativa vigente. En particular, se toma como referencia lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que prevé mecanismos de actualización vinculados a la inflación.
El incremento del 5,78% se aplicará de manera uniforme, es decir, sin diferencias por tipo de prestación, y se suma a otras actualizaciones realizadas en los últimos años para mantener el poder adquisitivo del sistema.
Además, la resolución ratifica la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable. Este diferencial busca compensar los mayores costos operativos en esas regiones.
En los considerandos de la norma se repasan antecedentes normativos y actualizaciones previas. Entre ellos, las resoluciones conjuntas dictadas en 2024 y 2025 que dispusieron ajustes progresivos en los valores del nomenclador.
También se menciona que el directorio del sistema, órgano encargado de definir los valores de las prestaciones, propuso la actualización a partir de un acta reciente en la que se evaluó la evolución de costos y la inflación acumulada.
La normativa vigente establece que el Estado nacional debe garantizar la actualización periódica de los aranceles para asegurar la continuidad de las prestaciones y la sustentabilidad del sistema.
El sistema de prestaciones básicas constituye uno de los pilares de las políticas públicas vinculadas a discapacidad, ya que regula el acceso a servicios esenciales para miles de personas en todo el país.
La actualización busca evitar desfasajes entre los costos reales de prestación de servicios y los valores reconocidos por el sistema, una situación que suele generar tensiones entre prestadores, financiadores y beneficiarios.
La resolución dispone que los detalles de los nuevos valores se encuentran en los anexos técnicos que forman parte de la norma, donde se especifican los aranceles actualizados para cada prestación incluida en el nomenclador.
La implementación de los nuevos valores estará a cargo de las autoridades competentes del sistema, en coordinación con organismos nacionales y financiadores de prestaciones.
En términos operativos, la actualización impactará en el pago que reciben prestadores que trabajan con obras sociales, prepagas y otros subsistemas de cobertura, dado que el nomenclador nacional actúa como referencia para el conjunto del sistema.