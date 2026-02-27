#HOY:

Trebolense avanza con una obra de gran envergadura: iluminará las cuatro canchas de su Campus deportivo

La flamante obra será estrenada en un mega torneo de fútbol infantil que reúne clubes como River Plate, Lanús, Patronato y Unión.

"Estamos realizando un gran trabajo para que el Campus de entrenamiento deportivo tenga cuatro canchas iluminadas con tecnología LED", destacó el presidente de la institución, Federico Brussa.
El Club Atlético Trebolense lleva adelante una obra de fuerte impacto institucional con la iluminación de dos nuevas canchas en su Campus de entrenamiento deportivo, un predio ubicado a unos 600 metros al este del campo de deportes principal.

El Campus cuenta con cuatro canchas oficiales, de las cuales dos ya estaban iluminadas. En los últimos tiempos, la institución avanzó con la verticalización de cuatro nuevas columnas en las canchas situadas más al sur del predio, dando un paso clave para completar el proyecto integral de iluminación.

El Campus cuenta con cuatro canchas oficiales, de las cuales dos ya estaban iluminadas. En los últimos tiempos, la institución avanzó con la verticalización de cuatro nuevas columnas en las canchas situadas más al sur del predio, dando un paso clave para completar el proyecto integral de iluminación.

Mejoras

Actualmente, se trabaja en la colocación de un moderno sistema lumínico compuesto por parrillas y plafones LED, tecnología similar a la que se utiliza en clubes de primera línea del país.

La magnitud de la obra también se refleja en la complejidad de los trabajos, que se realizaron en altura con grúas especiales para que los técnicos pudieran llevar adelante la instalación y conexión de cada luminaria.

La magnitud de la obra también se refleja en la complejidad de los trabajos, que se realizaron en altura con grúas especiales para que los técnicos pudieran llevar adelante la instalación y conexión de cada luminaria.

“Estamos realizando un gran trabajo para que el Campus de entrenamiento deportivo tenga cuatro canchas iluminadas con tecnología LED. Es un esfuerzo enorme del club para poder mejorar la calidad de entrenamientos en horarios nocturnos”, destacó el presidente de la institución, Federico Brussa.

Inversión

Desde la dirigencia señalaron además que el nuevo sistema será estrenado en el torneo de fútbol infantil “Estrellas del mañana”, marcando un hito para la vida deportiva del club. “Para nosotros es un paso enorme que damos como institución”, agregó Brussa.

El torneo, será jugado entre el 7 y 8 de marzo por 40 clubes de todo el país, entre los que están Unión de Santa Fe, River Plate, Atlético de Rafaela, y Lanús.

Con esta obra, Trebolense no solo amplía su infraestructura, sino que potencia el desarrollo deportivo, optimiza los tiempos de entrenamiento y consolida su crecimiento con inversiones que proyectan al club hacia el futuro.

