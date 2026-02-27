#HOY:

Avellaneda: más de 200 personas participaron de los cursos de verano del Centro de Innovación

Las propuestas reafirmaron el compromiso de este espacio con el aprendizaje activo.

 12:23
El miércoles 25 de febrero se llevó a cabo la entrega de certificados de los cursos de verano desarrollados en el Centro de Innovación, propuesta que convocó a 209 personas, de las cuales 55 fueron becadas.

Durante el encuentro, el Intendente Gonzalo Braidot agradeció a las familias por confiar en este espacio y apostar a la formación de sus hijos.

En sus palabras, destacó la importancia de contar en la ciudad y la región con un ámbito de referencia para el aprendizaje vinculado a las nuevas tecnologías.

Oportunidades

“Con Valentina Paduan, Coordinadora, y la Comisión de Agenpia trabajamos para que en la ciudad y en la región haya un lugar de referencia, donde nuestros niños, nuestros jóvenes y también los adultos tengamos la posibilidad y la oportunidad de aprender cuestiones ligadas a la tecnología y a la innovación, que hoy sin duda son indispensables para movernos en este mundo”, expresó el mandatario local.

Durante esta edición, se llevaron adelante propuestas destinadas a infancias, preadolescentes, adolescentes, adultos y familias, combinando experiencias ya consolidadas con nuevas incorporaciones a la propuesta formativa.

Actividades

Entre los talleres dictados se destacaron: Impresión 3D; Taller de Newton: Exploradores del Movimiento; Artebótica; Club Maker; Fábrica tu Videojuego con Scratch; Taller del Espacio; Laboratorio en Familia: Botánica; Sintetizadores Maker; Programar Jugando en Familia; Taller de Cohetería.

Las propuestas reafirmaron el compromiso de este espacio con el aprendizaje activo, la creatividad y el desarrollo de habilidades vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo la participación de toda la comunidad.

