En su 150° Aniversario

La Sociedad de Canto "Harmonie" proyecta un año de celebraciones en San Carlos Sud

En el marco de los preparativos por su 150° aniversario, la Sociedad de Canto “Harmonie” de San Carlos Sud recibió a la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y a la diputada Jimena Senn. Fundada en 1876 por inmigrantes suizo-alemanes, la institución es uno de los pilares culturales e identitarios de la localidad.