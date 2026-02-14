La Sociedad de Canto "Harmonie" proyecta un año de celebraciones en San Carlos Sud
En el marco de los preparativos por su 150° aniversario, la Sociedad de Canto “Harmonie” de San Carlos Sud recibió a la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y a la diputada Jimena Senn. Fundada en 1876 por inmigrantes suizo-alemanes, la institución es uno de los pilares culturales e identitarios de la localidad.
La visita de autoridades provinciales refuerza el reconocimiento al valor histórico y cultural de la institución. Foto: Archivo/Manuel Fabatia
San Carlos Sud comenzó a transitar uno de los acontecimientos culturales más significativos de su historia: el 150° aniversario de la Sociedad de Canto “Harmonie”, una institución emblemática que ha acompañado el crecimiento de la comunidad desde fines del siglo XIX.
En el marco de la organización de las actividades conmemorativas, miembros de la entidad —junto a la presidenta comunal, Dra. Florencia Primo— recibieron a la ministra de Cultura de la Provincia, Susana Rueda, y a la diputada Jimena Senn.
Durante el encuentro se compartieron detalles del cronograma previsto para este año especial, que incluirá propuestas culturales, musicales y comunitarias.
La visita de autoridades provinciales refuerza el reconocimiento al valor histórico y cultural de la institución, cuya trayectoria trasciende lo artístico para convertirse en un símbolo identitario de San Carlos Sud.
Un legado que nació con los inmigrantes
La Sociedad de Canto “Harmonie” fue fundada el 10 de mayo de 1876 por inmigrantes suizo-alemanes que se habían establecido en la colonia agrícola. En un contexto de arraigo reciente y fuerte impronta rural, la institución surgió como respuesta a la necesidad de preservar la lengua, las tradiciones y el sentido de pertenencia cultural.
Entre sus socios fundadores se destacaron nombres como Gottlieb Von Kaenel, Federico Goetschy, Juan Hosch y Samuel Fehlmann, quienes impulsaron un espacio de encuentro para cantar en alemán, compartir experiencias y mantener vivas sus raíces.
En sus inicios funcionó como un coro masculino estrechamente vinculado a la Escuela Alemana local. La música fue el puente que permitió sostener la identidad cultural en un territorio en plena construcción social y productiva.
De coro alemán a referente cultural abierto a la comunidad
Con el paso de las décadas, “Harmonie” experimentó una profunda transformación. El coro se volvió mixto, amplió su repertorio e incorporó música latinoamericana y de diferentes partes del mundo, adaptándose a los cambios culturales sin perder su esencia.
La institución dejó de ser exclusivamente un ámbito de inmigrantes para convertirse en un espacio abierto a toda la comunidad, independientemente del origen de sus integrantes. Esa evolución consolidó su rol como punto de encuentro intergeneracional y como espacio de contención social.
A lo largo de su historia mantuvo una actividad ininterrumpida, con presentaciones no solo en distintos puntos de la Argentina, sino también en países como Brasil, Uruguay y Chile, llevando la identidad sancarlina más allá de las fronteras locales.
Un pilar identitario rumbo a los 150 años
La Sociedad de Canto “Harmonie” no solo se destacó por su actividad coral. En su sede funcionó la Biblioteca Popular “Gottfried Keller”, y a lo largo del tiempo desarrolló espacios para actividades sociales y deportivas, ampliando su impacto comunitario.
Junto a otras instituciones históricas como el Bar Suizo y el Tiro Suizo, forma parte del entramado que dio forma a la identidad de San Carlos Sud. Su permanencia durante siglo y medio es reflejo de una comunidad que supo sostener sus tradiciones mientras se proyectaba hacia el futuro.
De cara al 150° aniversario, la institución se prepara para un año de celebraciones que no solo homenajearán su rica trayectoria, sino que también reafirmarán su vigencia como faro cultural.
El acompañamiento del Gobierno provincial y de las autoridades locales marca el inicio de una agenda conmemorativa que buscará poner en valor la historia, la música y el legado de una entidad que, desde 1876, canta al ritmo de la memoria colectiva de San Carlos Sud.