Departamento Las Colonias

La Biblioteca Popular de Pilar lanza una nueva propuesta artística

La Biblioteca Popular de Pilar será escenario de un nuevo Taller de Cerámica que invita a vecinos y vecinas a explorar la creatividad, frenar el ritmo cotidiano y reconectar con el proceso artístico. La propuesta, abierta a personas sin experiencia previa, combina aprendizaje técnico, acompañamiento personalizado y un espacio de disfrute y expresión.