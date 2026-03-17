Pronostican tormentas en 16 provincias con lluvias intensas y ráfagas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 17 de marzo que abarca a gran parte de la provincia de Buenos Aires, además de otras provincias del país. El aviso advierte sobre fenómenos de variada intensidad que podrían desarrollarse a lo largo de la jornada.
El organismo informó que las áreas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas con lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. En este nivel de advertencia se incluyen provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, entre otras.
Las precipitaciones acumuladas estimadas se ubican entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos valores puedan superarse de forma puntual en algunas zonas.
Las zonas bajo alerta según el SMN.
Alerta naranja
En paralelo, eadvertencia a naranja en sectores del territorio bonaerense y en regiones de San Luis, Santa Fe y Córdoba. En estas áreas se prevé la ocurrencia de tormentas fuertes, con posibilidad de eventos localmente severos.
Según el informe, las condiciones incluirán lluvias abundantes en lapsos breves, intensa actividad eléctrica, probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En estos casos, los acumulados de precipitación oscilarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma aislada.
Las zonas bajo alerta según el SMN.
Vientos intensos y lluvias
El panorama meteorológico también contempla alertas por vientos en el sur del país y en parte de la región pampeana. En provincias como Santa Cruz y Chubut se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h, mientras que en Buenos Aires y La Pampa los valores se mantendrán entre 35 y 55 km/h, con picos cercanos a los 80 km/h.
Además, continúan vigentes advertencias por lluvias en el extremo sur, especialmente en Tierra del Fuego. Allí se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados que podrían variar entre 15 y 40 milímetros según el nivel de alerta vigente en cada sector.
En este contexto, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos meteorológicos adversos que podrían afectar distintas regiones del país a lo largo del día.