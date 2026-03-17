Rige un alerta por tormentas para Santa Fe y gran parte del territorio argentino

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes por la tarde que para la jornada del martes se esperan tormentas en todo el territorio santafesino y gran parte del país.
El aviso del SMN es para la jornada del martes y abarca varias provincias del centro – norte y el sur del país.
El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes por la tarde que para la jornada del martes se esperan tormentas en todo el territorio santafesino y gran parte del país.
Particularmente, en la provincia de Santa Fe el aviso es de nivel amarillo para casi toda la bota, con excepción de los departamentos Caseros y General López, donde la advertencia es de nivel naranja. Allí, el organismo prevé que el área se verá afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En tal sentido, el SMN recomendó evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar y asegurar objetos que puedan volarse; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
El organismo instó también a seguir las instrucciones de las autoridades locales; alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas; preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna; cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.