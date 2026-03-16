Alerta meteorológica en 15 provincias por tormentas, lluvias y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional informó que gran parte del país se encuentra bajo alertas meteorológicas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos. El reporte oficial difundido este lunes señala que 15 provincias presentan distintos niveles de advertencia ante la inestabilidad climática que afecta a varias regiones.
De acuerdo con el informe, el noroeste, el centro y el sur del país presentan alerta naranja por tormentas, una categoría que advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos. A esta situación se suman el norte de La Pampa y el sur de Córdoba.
En estas zonas se prevén precipitaciones intensas en períodos cortos, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las condiciones climáticas podrían provocar acumulados importantes de agua y generar complicaciones en algunas áreas.
Por otro lado, otras provincias permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, lo que indica fenómenos de menor intensidad, aunque con capacidad de generar inconvenientes puntuales.
El SMN advirtió sobre condiciones inestables en distintas regiones del país.
Entre las regiones alcanzadas por este nivel de advertencia se encuentran gran parte del territorio de Buenos Aires, el este y centro de Río Negro, el sur de La Pampa, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, San Luis, el sureste de Formosa, el norte de Corrientes y el sur de Misiones.
Lluvias intensasen la zona cordillerana
El organismo también emitió alertas por lluvias persistentes en sectores de la cordillera. En este caso, la advertencia de nivel naranja abarca áreas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut.
Estas precipitaciones podrían registrarse durante varias horas y provocar acumulaciones significativas de agua, especialmente en regiones montañosas.
Además, otras zonas del sur del país permanecen bajo alerta amarilla por lluvias. Entre ellas se encuentran Santa Cruz y el centro de Chubut, donde también se espera inestabilidad durante la jornada.
Vientosfuertes enel sur del país
A las tormentas y lluvias se suman alertas por vientos intensos en sectores de la Patagonia. Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut presentan advertencias por ráfagas que podrían alcanzar velocidades elevadas.
Estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, complicaciones en rutas y posibles inconvenientes en áreas abiertas o rurales.
El informe del organismo meteorológico mantiene el monitoreo de la situación climática en todo el país y anticipa que las condiciones podrían variar según el avance de los sistemas de inestabilidad.