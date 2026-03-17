Regresa la travesía de remo al Paraná con epicentro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez volverá a posicionarse en el calendario deportivo regional con la realización de una nueva travesía de remo, un evento que combina competencia, integración y la puesta en valor de los espacios públicos a orillas del río Paraná.
La regata se desarrollará este sábado 21 de marzo desde las 9 en la Costa Central, a la altura de la Bajada Kennedy, y contará con la participación de más de 100 deportistas provenientes de distintos puntos de la región. En total, se espera la presencia de alrededor de 40 embarcaciones de la categoría Doble Par con Timonel, integradas por tres tripulantes que se alternan en las tareas de remo y conducción.
Actividades
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La competencia consistirá en un recorrido de 19 kilómetros sobre el río Paraná, en el que los equipos deberán completar el circuito en el menor tiempo posible. La prueba, además, formará parte de la Copa ACReSF, un campeonato que nuclea distintas regatas en la provincia y que reúne a clubes especializados en esta disciplina.
La organización del evento está a cargo de la Municipalidad local, el Club de Remo de la ciudad y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, en un trabajo conjunto que busca consolidar a Villa Gobernador Gálvez como sede habitual de este tipo de competencias.
Desde el gobierno municipal destacaron la relevancia de la actividad no solo en términos deportivos, sino también como parte de una estrategia más amplia de recuperación y revalorización del frente costero. En ese sentido, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, remarcó que el evento representa “un orgullo” para la ciudad, al tiempo que refleja el proceso de transformación de la costa central impulsado por la gestión del intendente Alberto Ricci.
Además del aspecto competitivo, la jornada incluirá propuestas recreativas y deportivas para el público, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Entre las actividades previstas también se destacan iniciativas vinculadas a la pesca, como el armado de mojarreros.
Delegaciones
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Desde el ámbito deportivo, Augusto Robert, dirigente del club local, subrayó la continuidad del trabajo institucional que permitió consolidar este evento en el calendario. Según explicó, el circuito tendrá largada y llegada en la Bajada Kennedy, con un recorrido que se extenderá hacia el norte del río hasta el sector conocido como el banquito San Andrés, para luego regresar al punto de partida.
La presencia de delegaciones de ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Granadero Baigorria y Rosario refuerza el carácter regional de la competencia, que por segundo año consecutivo elige a Villa Gobernador Gálvez como escenario.
De este modo, la travesía de remo no solo reafirma el crecimiento de la disciplina en el sur santafesino, sino que también se consolida como una herramienta para potenciar el turismo, promover hábitos saludables y fortalecer la identidad de la ciudad en torno a su vínculo con el río.