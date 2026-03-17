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Informe anual del ITBA

Sólo 5% de los argentinos considera que la tecnología empeora la calidad de vida

La gran mayoría tiene una percepción positiva de la irrupción de nuevos dispositivos, procedimientos o recursos. Sin embargo la ciudadanía los adoptó en 26,22%, lejos de la "frontera de innovación" que define la línea del 100%. El protagonismo de la Inteligencia Artificial y la sorpresa en sectores sociales de menores recursos.

Un 26% indica que el país se encuentra a una distancia considerable de la "frontera de innovación". Crédito: Flavio RainaUn 26% indica que el país se encuentra a una distancia considerable de la "frontera de innovación". Crédito: Flavio Raina
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El 83% de la población en Argentina considera que la tecnología mejora su calidad de vida "mucho" o "bastante", frente a solo un 5% que opina que la empeora, según revela el Índice de Innovación en Tecnología del ITBA. Sin embargo la sociedad en el país está lejos de utilizar el recurso que domina y define a le economía contemporánea.

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El indicador mide específicamente qué porcentaje de la población utiliza herramientas tecnológicas y, al mismo tiempo, está de acuerdo en que tienen un impacto positivo en su vida. Argentina posee un índice de adopción general del 26,22%.

El índice suele estructurarse en una escala de 0 a 100%. Un 26% indica que el país se encuentra a una distancia considerable de la "frontera de innovación". Más allá de ello, el impacto de esta tecnología en la calidad de vida de los argentinos varía notablemente según el área de uso y el nivel socioeconómico:

  • Áreas de Primera Prioridad (necesidades básicas): En áreas fundamentales para una vida digna (educación, salud, servicios financieros, seguridad y empleo), el índice de impacto positivo en Argentina es del 30,21%
  • Servicios financieros: Argentina lidera la región con un 36,6% de la población que utiliza billeteras virtuales (como Mercado Pago o apps bancarias) y percibe que mejoran su vida.
  • Educación y Salud: Tienen un impacto positivo percibido por el 55,1% y el 37,9% de la población, respectivamente
  • Seguridad y Empleo: Son áreas con grandes oportunidades de mejora, ya que el impacto positivo solo alcanza al 15,1% y al 6,4% de los argentinos
An Air 100 selfie drone, a portable HD aerial camera, is displayed at "CES Unveiled" during the 2019 CES in Las Vegas, Nevada, U.S. January 6, 2019. REUTERS/Steve Marcus las vegas eeuu exposicion CES 2019 la mayor feria de tecnologia del mundo presentacion de la nueva tecnologiaImagen ilustrativa. Air 100 drone, un tipo de producto en crecimiento de uso cotidiano. REUTERS/Steve Marcus
  • Áreas de Segunda Prioridad (actividades relevantes y facilitadoras): En este sector, el índice sube al 40,58%
  • La comunicación (77,9%) y el entretenimiento (65,8%) lideran indiscutiblemente, siendo las tecnologías que mayor impacto positivo generalizado tienen en la población

Argentina también es el país de la región donde la tecnología tiene un mayor impacto positivo para realizar trámites con el gobierno (20,3%) y en el acceso a la información (40,1%).

Existe una importante demanda insatisfecha en la calidad de vida de los argentinos relacionada a la tecnología. Un 41% de la población quiere acceder a tecnologías de seguridad y no puede, un 39% carece de acceso a tecnologías de empleabilidad (búsqueda de trabajo) y un 38% solicita mejores herramientas de productividad.

La irrupción de la IA

El 51% de los argentinos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial. El impacto es tan profundo que el 49% de estos usuarios asegura haber disminuido la frecuencia con la que usa otras plataformas gracias a la IA

Según el reporte del ITBA, para los jóvenes argentinos de 16 a 29 años, ChatGPT ya es la aplicación más utilizada en temas de salud y se ha convertido en la segunda más usada para la educación, solo por detrás de YouTube.

FILE PHOTO: AI (Artificial Intelligence) letters are placed on computer motherboard in this illustration taken, June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

En cuanto a los estamentos socioeconómicos encuestados, e acceso y el impacto no son uniformes. Por lo general, los sectores de mayores ingresos (ABC+) utilizan más la tecnología.

Sin embargo, en Argentina se da una situación excepcional: la población de menores recursos (Nivel D) utiliza más las aplicaciones de educación (74% frente al 65% del nivel ABC+) y de seguridad (25% frente al 12%) que la población con mayores recursos. Aunque el reporte del ITBA no ofrece sus características específicas, el segmento D representa a la mitad de la población de la muestra y corresponde a los sectores de menores recursos económicos.

Las aplicaciones que más se usan

En Argentina, las aplicaciones más utilizadas varían significativamente según el área de uso y la edad de los usuarios, aunque en términos generales el consumo está dominado por las plataformas de Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) y de Alphabet (YouTube, Google).

Al analizar las actividades cotidianas, estas son las aplicaciones que lideran en el país:

  • Comunicación: WhatsApp es la líder indiscutible en la población general, seguida por Instagram como segunda opción. La única excepción son los mayores de 65 años, quienes mantienen a Facebook como su principal vía de comunicación
  • Educación: YouTube es la plataforma número uno. Sin embargo, ChatGPT ha tenido una irrupción masiva y ya se posiciona como la segunda aplicación más usada para aprender en el país. Por su parte, los adultos mayores de 65 años prefieren utilizar Zoom para fines educativos.
tecnologia aula escuela educacion netbook notebookImagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral
  • Servicios Financieros: Mercado Pago es la aplicación financiera más utilizada por los argentinos. Las aplicaciones tradicionales de los bancos quedan relegadas al segundo lugar general y solo lideran entre la población mayor de 65 años.
  • Salud: A nivel general, los argentinos utilizan principalmente el portal de su sanatorio. No obstante, existe una fuerte brecha generacional: para los jóvenes de 16 a 29 años, ChatGPT ya es la principal herramienta de consulta vinculada a la salud.
  • Empleabilidad (búsqueda de trabajo): Computrabajo es la plataforma líder a nivel general. Curiosamente, tanto el segmento más joven (16 a 29 años) como los adultos mayores de 65 años prefieren utilizar LinkedIn para sus búsquedas laborales.
  • Entretenimiento: Facebook se consolida como la plataforma de entretenimiento más usada a nivel país, con Instagram ocupando el segundo lugar. Nuevamente, las preferencias cambian según la edad: los jóvenes eligen YouTube para entretenerse, mientras que los mayores de 65 años prefieren Netflix.
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