Informe anual del ITBA

Sólo 5% de los argentinos considera que la tecnología empeora la calidad de vida

La gran mayoría tiene una percepción positiva de la irrupción de nuevos dispositivos, procedimientos o recursos. Sin embargo la ciudadanía los adoptó en 26,22%, lejos de la "frontera de innovación" que define la línea del 100%. El protagonismo de la Inteligencia Artificial y la sorpresa en sectores sociales de menores recursos.