Departamento Las Colonias

La memoria como protagonista: Franck premió los relatos del certamen "Abuelo, contame tu historia"

En una iniciativa conjunta entre la Asociación Suiza Interlaken, la Biblioteca Mariano Moreno y el Círculo Italiano de Franck, se revelaron los trabajos destacados de la categoría narrativa. El certamen buscó rescatar las vivencias y el legado oral de los adultos mayores de la comunidad.