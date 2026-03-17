La memoria como protagonista: Franck premió los relatos del certamen "Abuelo, contame tu historia"

La localidad de Franck volvió a demostrar que el respeto por sus raíces y la valoración de sus adultos mayores son pilares fundamentales de su vida comunitaria.
En una iniciativa conjunta entre la Asociación Suiza Interlaken, la Biblioteca Mariano Moreno y el Círculo Italiano de Franck, se revelaron los trabajos destacados de la categoría narrativa. El certamen buscó rescatar las vivencias y el legado oral de los adultos mayores de la comunidad.
La localidad de Franck volvió a demostrar que el respeto por sus raíces y la valoración de sus adultos mayores son pilares fundamentales de su vida comunitaria.
Recientemente, se conocieron los resultados del Certamen “Abuelo, contame tu historia”, una iniciativa cultural que invitó a los vecinos a plasmar en papel relatos, anécdotas y memorias que forman parte del patrimonio inmaterial de la colonia.
El concurso fue organizado de manera colaborativa por la Asociación Suiza Interlaken, en un trabajo conjunto con la Biblioteca Popular Mariano Moreno y el Círculo Italiano de Franck.
Esta alianza entre tres de las instituciones más representativas de la localidad subraya el objetivo común de fomentar la escritura y, fundamentalmente, de tender puentes entre las distintas generaciones.
Tras una difícil deliberación por la calidad de los trabajos presentados, el jurado dio a conocer los nombres de los textos que lograron capturar la esencia de la consigna en la Categoría Narrativa.
El Primer Premio fue para el texto titulado “El inventor”, presentado bajo el seudónimo “El Negro”. Según trascendió, la obra se destacó por su capacidad para retratar la inventiva y el espíritu emprendedor, rasgos tan característicos de los pioneros y de los abuelos de nuestra región.
Asimismo, la organización decidió otorgar una Mención Especial al trabajo “Lejana suiza”, firmado con el seudónimo “La guardiana de recuerdos”. En este caso, el relato caló hondo en la identidad de la comunidad, rescatando el vínculo emocional con la tierra de los antepasados y la nostalgia de la inmigración.
Desde la Asociación Suiza Interlaken expresaron su profundo agradecimiento a todos los participantes que se animaron a compartir sus historias personales y familiares.
“Valoramos enormemente cada texto recibido, porque cada uno representa un fragmento de la historia de Franck que ahora queda documentado para el futuro”, señalaron desde la institución en un comunicado difundido en redes sociales.
Este tipo de certámenes no solo incentivan la producción literaria local, sino que también funcionan como un acto de justicia histórica, otorgándoles un espacio central a las voces de quienes han construido el presente de la localidad a través de su trabajo y sus vivencias.